Zonguldak'a gelen bir gelmeyen bin pişman: İşçilerin hayatında her şey var su, elektrik yok!

5

Fındık sezonunun bu yıl verim açısından düşük geçtiğini belirten işçiler, geçimlerini sağlamak için zorlu şartlara katlanmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Şanlıurfa'dan gelen Salih Curuf, "Bizim için her türlü imkan sağlandı. Ancak su ve elektrik sıkıntımız var. Bu sorunu yetkililere ilettik. İnşallah kısa sürede çözülür" dedi.