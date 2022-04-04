• 04 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı!
Baba dizisinin başarılı isimlerinden Zeynep Tuğçe Bayat 2020 senesinde Cansel Elçin ile hayatını birleştirmişti. Bayat, evlilik teklifi aldığı sırada yaşadığı bir olayı itiraf etti.
• 04 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
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Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alıyor.
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Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de ortaya çıktı. Bayat, aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu.
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