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MagazinZeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı!
HaberlerMagazin Haberleri Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı!
• 04 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı!

Baba dizisinin başarılı isimlerinden Zeynep Tuğçe Bayat 2020 senesinde Cansel Elçin ile hayatını birleştirmişti. Bayat, evlilik teklifi aldığı sırada yaşadığı bir olayı itiraf etti.

• 04 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
1Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı
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Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alıyor.

2Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

Show TV'nin sevilen yapımlarından olan Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı Baba dizisinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, Şahika karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

3Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de ortaya çıktı. Bayat, aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu.

4Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

Evlenmeden bir yıl önce Cansel Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlamadığını itiraf eden Bayat, şunları söyledi: "Evlenmeden bir sene önce bana evlenme teklif etmiş, ben anlamamışım...

5Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

Doğum günümde yemeğe gittik. 'Sana bunu aldım' diye bir kutu çıkardı. Açtım, evlilik yüzüğü. 'Benimle evlenir misin?' demedi ama 'Hayatım boyunca yanımda olmanı istiyorum, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum' gibi sözler söyledi.

6Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

Öyle olunca ben yüzüğü ne yapacağımı bilemedim.

7Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

Bir süre taktım, flaşlar patladı, çok utandım. Bir daha takmadım, sonra da unuttuk gitti. Doğum günümde bana hediye edilen değerli bir şey olarak gördüm onu.

8Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

Sonra 'Dünyayı Kurtaran Kadın'ı çektik ve ondan sonra evlenmeye karar verdik."

9Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı
10Zeynep Tuğçe Bayattan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı

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