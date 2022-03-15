Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı!
Son olarak 'Seksenler' dizisinde ekranlarda olan Zeynep Sever Demirel, formda vücudunu spor yaparak koruyor. Demirel, son olarak spor sonrası yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Zeynep Demirel'in formda vücudu herkesi hayran bıraktı.
Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Zeynep Sever Demirel, son olarak vücudunu saran siyah tayt tulumuyla büyük beğeni topladı.
Zeynep Sever Demirel'in spor pozuna, ''Kim der iki çocuk doğurmuş'', ''Taş gibisiniz Zeynep Hanım'' ve ''Fiziğiniz dehşet güzel'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.
Zeynep Demirel, daha sonra ise tulumunun üstüne yeşil bir hırka giyerek yeni bir fotoğrafını paylaştı.
32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Belçika güzeli seçildi.
2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu bulunuyor.
Mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zeynep Sever Demirel, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın paylaştığı Seksenler dizisinde kamera karşısına geçiyor.
Güzel oyuncu, sevilen dizide Çağatay'ın eşi Amelie'ye hayat veriyor.