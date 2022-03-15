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    OtomobilZeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı!
    HaberlerOtomobil Haberleri Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı!
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    Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı!

    Son olarak 'Seksenler' dizisinde ekranlarda olan Zeynep Sever Demirel, formda vücudunu spor yaparak koruyor. Demirel, son olarak spor sonrası yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Zeynep Demirel'in formda vücudu herkesi hayran bıraktı.

    • 15 Mart 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
    • 15 Mart 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
    1Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Volkan Demirel'in oyuncu eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

    2Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Zeynep Sever Demirel, son olarak vücudunu saran siyah tayt tulumuyla büyük beğeni topladı.

    3Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Zeynep Sever Demirel'in spor pozuna, ''Kim der iki çocuk doğurmuş'', ''Taş gibisiniz Zeynep Hanım'' ve ''Fiziğiniz dehşet güzel'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

    4Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Zeynep Demirel, daha sonra ise tulumunun üstüne yeşil bir hırka giyerek yeni bir fotoğrafını paylaştı.

    5Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Belçika güzeli seçildi.

    6Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    2010 yılında ünlü futbolcu Volkan Demirel ile nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel'in Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu bulunuyor.

    7Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Mankenliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zeynep Sever Demirel, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın paylaştığı Seksenler dizisinde kamera karşısına geçiyor.

    8Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Güzel oyuncu, sevilen dizide Çağatay'ın eşi Amelie'ye hayat veriyor.

    9Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Sosyal medyada epey aktif olan Zeynep Sever Demirel'in, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.

    10Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

    Zeynep Sever Demirel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    11Zeynep Demirel formda vücuduyla hayran bıraktı

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