Zap Vadisi'nde mucize deneme: Hakkâri'de 1.350 rakımda yer fıstığı yetiştirildi!

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Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş öncülüğünde, Zap Vadisi'nde bulunan Kırıkdağ köyünde yaklaşık bin 350 rakımda yapılan çalışmada, farklı yer fıstığı çeşitlerinin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumu araştırıldı.



Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden temin edilen çeşitler, 20 Mayıs ve 2 Haziran 2026 tarihlerinde iki farklı ekim döneminde toprakla buluşturuldu.