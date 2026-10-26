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Zap Vadisi'nde mucize deneme: Hakkâri'de 1.350 rakımda yer fıstığı yetiştirildi!

26.10.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tarım potansiyeliyle adından söz ettirmeye hazırlanan Hakkâri’de bilim insanları tarihi bir başarıya imza attı. Hakkâri Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi tarafından Zap Vadisi’nde yürütülen bilimsel projeyle, kentin engebeli coğrafyasında ilk kez yer fıstığı yetiştiriciliği denendi. Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş öncülüğünde, bin 350 rakımlı Kırıkdağ köyünde gerçekleştirilen adaptasyon araştırması, bölge tarımında yeni bir devrin kapılarını araladı.

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1Zap Vadisi'nde mucize deneme: Hakkâri'de 1.350 rakımda yer fıstığı yetiştirildi!

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Hakkâri Üniversitesince Zap Vadisi'nde yürütülen araştırmada, bin 350 rakımlı Kırıkdağ köyünde yer fıstığı yetiştirildi.

Hakkâri Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmayla kentte ilk kez yer fıstığı yetiştiriciliğine yönelik adaptasyon araştırması gerçekleştirildi.

2Zap Vadisi'nde mucize deneme: Hakkâri'de 1.350 rakımda yer fıstığı yetiştirildi!

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Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş öncülüğünde, Zap Vadisi'nde bulunan Kırıkdağ köyünde yaklaşık bin 350 rakımda yapılan çalışmada, farklı yer fıstığı çeşitlerinin bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumu araştırıldı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Merkezi'nden temin edilen çeşitler, 20 Mayıs ve 2 Haziran 2026 tarihlerinde iki farklı ekim döneminde toprakla buluşturuldu.

3Zap Vadisi'nde mucize deneme: Hakkâri'de 1.350 rakımda yer fıstığı yetiştirildi!

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Araştırmadan elde edilen ilk veriler, yer fıstığının Hakkâri'de alternatif bir tarım ürünü olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın kesin sonuçlarının bilimsel yayının tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

Doç. Dr. Mehmet Macit Ertuş, araştırmayı Hakkâri'ye bağlılığıyla bilinen öğretmen babası Mesut Ertuş'a ithaf etti. Ertuş, çalışmaya katkı sunan tarla sahibi Hamdi Dilbilen'e ve öğrencilere teşekkür etti.

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