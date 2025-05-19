Yüzyıllardır yapılıyor! Geleceğin gastronomi şeflerinden ot şenliği

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenlerinden Murat Çelik ise, hazırladıkları yöresel otlardan oluşan etkinliklerine yoğun ilgi gösteren misafirlere teşekkür ederek, "Bugün öğrencilerimizle birlikte Ayvalık otlarından oluşan birbirinden lezzetli bir büfe hazırladık. Bu faaliyeti düzenlerken, bölgemizde yetişen otları öğrencilerimize tanıtmak, aynı zamanda da bölgede yetişen otların modern gastronomiye entegre edilebilmesinin önünü açabilmek adına büyük bir farkındalık oluşturmak istedik. Ayvalık bölgesinin otları hem sağlıklı ve hem de oldukça lezzetli olması nedeniyle birçok ziyaretçi ve damak tadı düşkünleri tarafından tercih edilmektedir. Ayvalık otları eşsiz lezzetiyle bölgemiz gastronomisine büyük farklar kazandırmaktadır. Biz bu çalışmamızla; UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye aday olan ve hızla bir gastronomi şehri olma yolundaki Ayvalık'ımıza katkılar vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bizler; geleceğin şeflerini yetiştirdiğimiz bu okulda, çocuklarımıza bölge otlarını tanıtmak ve modern menüler oluşturabilmek için büyük çalışmalar içerisindeyiz" diye konuştu.