Yüzyıllardır yapılıyor! Geleceğin gastronomi şeflerinden ot şenliği
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilçenin kendine has otlarından yüzyıllardır yapılan yemeklerden oluşan bir etkinlik düzenlendi. Geleceğin şefleri olan okulun Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri, günümüzde doğada sıkça bulunan otlarla tanışarak, bu otlardan ilk kez lezzetli yemekler yapabilme imkânı buldu.
• 19 Mayıs 2025 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 19 Mayıs 2025 - 09:39 • Son Güncelleme: