Yüsra Geyik'ten, Hadise'nin sözlerine kahkahalı gönderme! 'Büyük konuşmak istemiyorum'

Muhabirlerin “Yüsra Hanım Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar oynadınız Zeliha karakterinde. İnsanlar sokakta Zeliş diye sesleniyor mu?” sorusuna Geyik “Tabii ki, onu yıkmak biraz zor sanırım. Aslında fena değil tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar. Ama bir kitleyi Zeliş dışına çıkarmak zor çok şey, duyuyorum ‘Dönmeyecek misin, niye dönmüyorsun?’ diye insanların öyle bir beklentisi tabii ki de var çünkü çok alıştıkları bir şeydi o. Ama daha güzel şeyler yapmak lazım ki o zihinleri tazelemek için onu yıkabilmek için uğraşıyoruz. 11 sezon inanılmaz, kendime şaşırıyorum Arka Sokaklar'la büyüdüm resmen” dedi.