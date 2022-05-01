Yüsra Geyik'ten, Hadise'nin sözlerine kahkahalı gönderme! 'Büyük konuşmak istemiyorum'
'Camdaki Kız' dizisinde 'Meliha' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, Hadise'nin "Asla aşığım demeyeceğim, asla sevgilimle fotoğrafımı paylaşmayacağım" sözlerine atıfta bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıl boyunca 'Zeliha' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz haziran ayında diziden ayrılmıştı.
"DAHA RAHATIZ"
Yüsra Geyik, önceki akşam Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin “Yüsra Hanım iyi akşamlar, arkadaşlarınızla beraberdiniz neler yapıyorsunuz?” sorusuna Geyik “Evet arkadaşlarımla beraberdim. Havaların düzelmesi iyi oldu pandemi bitti mi bilmiyorum ama önlemler yavaşladı. Biz de yokmuş gibi yaşıyoruz ama bitmiş bir şey yok aslında. Hastalık devam ediyor korunmayı öğrendik, aşılıyız o yüzden daha rahatız sanırım” dedi.
Muhabirlerin “Yüsra Hanım Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar oynadınız Zeliha karakterinde. İnsanlar sokakta Zeliş diye sesleniyor mu?” sorusuna Geyik “Tabii ki, onu yıkmak biraz zor sanırım. Aslında fena değil tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar. Ama bir kitleyi Zeliş dışına çıkarmak zor çok şey, duyuyorum ‘Dönmeyecek misin, niye dönmüyorsun?’ diye insanların öyle bir beklentisi tabii ki de var çünkü çok alıştıkları bir şeydi o. Ama daha güzel şeyler yapmak lazım ki o zihinleri tazelemek için onu yıkabilmek için uğraşıyoruz. 11 sezon inanılmaz, kendime şaşırıyorum Arka Sokaklar'la büyüdüm resmen” dedi.
"HADİSE GİBİ ASLA KOYMAM DEYİP, KONSERİMDE YAYINLARIM"
Muhabirlerin “Yüsra Hanım aşk hayatınıza değinmek istiyoruz, sizi hep tek başınıza görüyoruz hayatınızda biri olur mu?” sorusuna ise “Bu işler kısmet biraz benim elimde olan bir şey değil. Bir daha söylüyorum kısmet, inanın ki büyük de konuşmak istemiyorum, sosyal medyada çok da tercih etmem paylaşmayı gibi geliyor. Şimdi Hadise gibi asla koymam deyip, sonra konserimde nişan fotoğraflarını yayınlarım” diyerek kahkaha attı.
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler'den önceki sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşarak birlikteliğini ilan etmişti. Hadise'nin fotoğrafının ardından dokuz ay önce bir röportajında "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" demesi yeniden gündem olmuştu.