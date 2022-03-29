Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

Geçtiğimiz hafta İzzet Yıldızhan'ın "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerine göndermeli bir paylaşımda bulunan Geyik, bir takipçisinin "Açık giyinmek sana çok yakışıyor" yorumuna İzzet Yıldızhan'ı da dahil ederek "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilirkişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum" yanıtını verdi.