Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle tanıdığımız, en son Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizinde Meliha karakteriyle adından söz ettirenYüsra Geyik, tarzıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'a göndermeli paylaşımda bulunan ünlü isim, İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul törenine katıldı.
2006 yılından bu yana ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul etkinliğine katıldı.
Geçtiğimiz hafta İzzet Yıldızhan'ın "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerine göndermeli bir paylaşımda bulunan Geyik, bir takipçisinin "Açık giyinmek sana çok yakışıyor" yorumuna İzzet Yıldızhan'ı da dahil ederek "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilirkişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum" yanıtını verdi.
Yıldız detaylı ve pelerinli takımıyla poz vermeye doyamayan oyuncunun tarzı, hayranlarını ikiye böldü.
"SENİ BÖYLE HÜSNÜ ÇOBAN BABAN GÖRMESİN"
Transparan detaylı beyaz elbisesiyle gecenin çok konuşulan isimlerinden olan ünlü isim paylaşımına pek çok yorum da gelirken, takipçilerinden birinin "Seni böyle Hüsnü Çoban baban görmesin" yazması dikkat çekti.