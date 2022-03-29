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MagazinYüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...
HaberlerMagazin Haberleri Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...
• 29 Mart 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:

Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle tanıdığımız, en son Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizinde Meliha karakteriyle adından söz ettirenYüsra Geyik, tarzıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan'a göndermeli paylaşımda bulunan ünlü isim, İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul törenine katıldı.

• 29 Mart 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
1Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı Tarzıyla dikkat çekti...
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2006 yılından bu yana ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul etkinliğine katıldı.

2Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı Tarzıyla dikkat çekti...

Geçtiğimiz hafta İzzet Yıldızhan'ın "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerine göndermeli bir paylaşımda bulunan Geyik, bir takipçisinin "Açık giyinmek sana çok yakışıyor" yorumuna İzzet Yıldızhan'ı da dahil ederek "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilirkişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum" yanıtını verdi.

3GÖĞÜS DETAYLI ELBİSESİYLE BOY GÖSTERDİ

GÖĞÜS DETAYLI ELBİSESİYLE BOY GÖSTERDİ

Meliksah Altuntaş'ı etiketleyerek "Harika bir gece bu" notunu yazan Yüsra Geyik'in katıldığı etkinlikten paylaştığı göğüs dekolteli pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

4Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı Tarzıyla dikkat çekti...

Yıldız detaylı ve pelerinli takımıyla poz vermeye doyamayan oyuncunun tarzı, hayranlarını ikiye böldü.

5Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı Tarzıyla dikkat çekti...

Takipçilerin bir kısmı Geyik'i çok şık bulsa da bazıları tarzını beğenmedi.

6SENİ BÖYLE HÜSNÜ ÇOBAN BABAN GÖRMESİN

"SENİ BÖYLE HÜSNÜ ÇOBAN BABAN GÖRMESİN"

Transparan detaylı beyaz elbisesiyle gecenin çok konuşulan isimlerinden olan ünlü isim paylaşımına pek çok yorum da gelirken, takipçilerinden birinin "Seni böyle Hüsnü Çoban baban görmesin" yazması dikkat çekti.

7Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı Tarzıyla dikkat çekti...
8Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı Tarzıyla dikkat çekti...
9Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı Tarzıyla dikkat çekti...

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Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

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