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Yurtta kar ve fırtına etkisi! Yollar kapalı, okullar tatil

Son dakika kar yağışı... Kasım ayının sonuna yaklaşırken birçok ilde kar yağışı ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı illerde ise kuvvetli sağanak yağış görüldü. Hayatı felç eden yağışlar, hem yolları kapattı hem de bazı illerde okulların tatil edilmesine neden oldu. İşte yurttan kar manzaraları ve tatil verilen iller...

İHA-DHA
• 19 Kasım 2023 - 20:02 • Son Güncelleme:
İHA-DHA
• 19 Kasım 2023 - 20:02 • Son Güncelleme:
1Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle makaslama yapan tır ile kayan araçlar nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

2Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolunun 1325 rakımlı Kemikli Rampaları mevkiinde kar yağışı ve rüzgar etkili oldu. İstanbul yönüne giden araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerledi.

3Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Akşam saatlerine doğru makaslama yapan tır ve kayan araçlar, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmasına sebep oldu. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araç sürücüleri, geri dönerek farklı güzergahlara yöneldi.

4Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

5Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi eski orman kulesi mevkiinde yağan kar çocukları sevindirdi.

6Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Çan'da mevsimin ilk kar yağışı çocukların ilgi odağı oldu. Aileleriyle birlikte ilçeye yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Terzialan eski orman kulesi mevkiine çıkan çocuklar yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışını eğlenceye çevirdi. Mevsimin ilk kar yağışını aileleriyle beraber kule mevkiine çıkarak eğlenceye çeviren çocuklar, kardan adam ve kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar.

7Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Mersin Valiliğince, dün meydana gelen sağanak yağış ve fırtına dolayısıyla kentte her hangi bir can kaybının meydana gelmedi belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

8Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 18 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış ve fırtınanın gece geç saatlere kadar devam ettiği hatırlatıldı. Meteorolojinin uyarısının ardından valilik koordinesinde gerekli tedbirlerin aldığı belirtilen açıklamada, "Mersin Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezinde (GAMER), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, AFAD İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezi, süreci yakından takip etmiştir. İlimiz genelinde meydana gelen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize 262 su baskını, 14 heyelan ve taş düşmesi, 34 mahsur kalma, 8 ağaç devrilmesi, 2 trafik kazası, 1 teras göçmesi, 2 yıldırım düşmesi olmak üzere toplam 323 olay ihbarı gelmiştir" denildi.Gelen ihbarlara istinaden ilgili kurumlara bağlı ekiplerin ivedi şekilde intikal ettirildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Meydana gelen olaylarda herhangi bir can kaybı olmamıştır. Hasar oluşan yerlerde tespit çalışmaları yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

9Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Yalova’da kent merkezinde bulunan lunapark, yaşanan fırtınada ağır hasar aldı.

10Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Kent merkezi sahilinde Osman Gazi Parkı’nda bulunan lunapark gece saatlerinde başlayan fırtına sonucu kullanılamaz hale geldi. Lunapark içinde bulunan kafeterya dalga ve rüzgarlarla tamamen kullanılamaz hale geldi. Dalgalarla gelen kaya ve taşlar lunaparkın zeminini kapladı. Lunaparktaki dev eğlence aletleri de fırtına nedeniyle yerlerinden sürüklendi. Lunapark işletmecisi Ali Altıntaş, “Şiddetli fırtına diğer esnaflarda olduğu gibi bizim iş yerimizde de maddi hasara neden oldu. Bu gece saat 04.00 sularıydı. Deniz yaklaşık 5 metre yükseldi. Rüzgar ve fırtınanın etkisiyle gelen dalgalar gördünüz kafeteryamızda, lunaparkımızda aynı şekilde fırtınalardan, dalgalardan nasibini aldı ve hasara yol açtı” dedi.

11Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Daha önce de yaşana fırtınalarda işletmesinin zarar gördüğünü söyleyen Altıntaş, dalga kıran kayalıkların yüksekliğinin artırılmasını istedi.

12Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Adıyaman’da, birkaç gündür etkili olan yağışlara dayanamayarak çöken ahırda bulunan 37 küçükbaş hayvandan 7’si telef oldu. Enkaz altında kalan hayvanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık birkaç gündür etkili olan yağışlardan dolayı Adıyaman’ın Uzunköy (Dilikan) köyünde Mehmet Erdoğan’a ait ahır çöktü. İçeride bulunan 37 hayvan enkaz altında kaldı. Meydana gelen olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede harekete geçen Acil Çağrı Merkezi, olay yerine AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve İl Özel İdaresine ait iş makineleri sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan ve yaşayan 30 küçükbaş hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvanlar yeniden sahibine teslim edilirken 7 küçükbaş hayvanın ise telef olduğu öğrenildi.

13Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Kazdağları’nın güney yamaçlarında Eybek, At Kayası ve Sarıkız civarında kar yağışı etkili oldu.

14Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan kar yağışı özellikle Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde etkili oldu.

15Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Yaklaşık 4 saat süren kar yağışı sonrasında Kazdağları’nın güney yamaçları beyaza büründü. Kazdağları’nda kar yağışı Eybek, At Kayası ve Sarıkız mevkilerinde etkili oldu.

16Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Düzce’de fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi.

17Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı fırtına gece saatlerinden itibaren Düzce’de etkili oluyor. Birçok noktada ağaçlar devrilirken, vatandaşlar çatı altı ve riskli noktalardan uzak durmaları konularında uyarılıyor.

18Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu ve kentin değişik noktalarında kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaçlar devrildi. Yol üzerine devrilen ağaçlar trafiği tek şeride düşürürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağaçlar yol kenarına çekildi. İtfaiye çalışmasının ardından trafik normale döndü.

19Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yollar kar tutarken sis de sürücüleri olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri ise önlemlerini artırdı.

20Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan 900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor.

21Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Dağın zirvesinde tipi şeklinde yağan kar nedeniyle yollar karla kaplanmaya başladı. D100 Karayolu'nda Karayolları ekipleri kar birikmelerine karşı önlemlerini artırdı.

22Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Ekipler, güzergah üzerinde sürekli olarak kar küreme çalışması yaparken bazı ekiplerse yol kenarında teyakkuzda bekliyor.

23Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köyde ulaşımda aksamalar oluştu.

24Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Sakarya’nın Karasu ilçesine kar yağışı sebebiyle kapanan mahalle yolu kepçe yardımıyla açıldı. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar sebebiyle araçlar ilerleyemedi.

25Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Karasu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. Bu çerçevede Kurudere Mahallesi’nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye yaklaşınca mahalleye ulaşım sağlayan yol kapandı. Yolda kar yağışına zincirsiz yakalanan araçlar yolda kalırken kapanan yol, iş makinaları ve kepçe yardımıyla açıldı. Ekipler karla mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor.

26Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Sakarya’da etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Karasu ilçesinin sahil kesimini adeta yıktı geçti. Yağış sebebiyle bazı ev ve işletmeler sular altında kalırken, deniz yaklaşık 50 metre kıyıya yanaştı.

27Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

28Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Bu çerçevede Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinin sahil kesiminde yağış sebebiyle deniz, 50 metre içeriye girdi, bazı işletmeler ile evleri su bastı.

29Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Fırtına sebebiyle 5 katlı iki yapının çatısı koparak caddeye ve sahile uçarken, bölgede bulunan otobüs durağı devrildi. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

30Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtınanın en çok ekili olduğu yerlerden biri olan Şile'de dalgalar yola kadar ulaştı. Rögarlar taşarken, göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

31Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu Şile'de dalgalar yolla kadar ulaştı. Sular altında kalan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar taştı. Şile Limanı'nda ise dalgaların büyüklüğü dikkat çekti.

32Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafikte ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.

33Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidine gece yarısından sonra mevsimin ilk kar yağışı düştü. Gün boyu aralıkla süren kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yer yer 15 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu, 1500 rakımlı Kocayayla geçidinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Trafik ekiplerince diğer araç sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen geçitte, topuk yayla ve mesire alanlarına gelenler ise kar manzarasında bol bol fotoğrafı çektirdi.

34Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle, Bismil ilçesindeki bazı kırsal mahallelerdeki derelerde taşkın meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Kırsal Karatepe, Karaköprü ve Of mahallelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Of Mahallesi’nde yol ulaşıma kapandı, dere yatağı yanındaki bir büyükbaş hayvan çiftliği de su altında kaldı. Kırsal Aralık Mahallesi’nde de yıldırımın isabet ettiği bir evin çatısında hasar oluştu. Taşkın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

35Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Boludaki Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı ile beyaza büründü.

36Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Abant'ta kar kalınlığı 40 santimetreye, Gölcük'te ise 30 santimetreye ulaştı. Bolu ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, 2 parkta karın tadını çıkardı. Bazı ziyaretçiler göl kenarında fotoğraf çektirirken, bazıları da ailece kar topu oynadı. Bölgede tipi şeklinde kar yağışı sürüyor.

37Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

İstanbul'dun Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın için ara verildi.

38Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Kasım Pazartesi günü Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil ilan edildi. İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli veya kronik hastalığı bulunan personel de yarın idari izinli kabul edilecek.

39Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sürüyor. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı.

40Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

41Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede yarın bir gün süreyle eğitime ara verildi. Akçakoca ve Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

42Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, “Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

43Yurtta kar ve fırtına etkisi Yollar kapalı, okullar tatil

Düzce Yığılca ilçesinde olumsuz hava koşullarından okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 20 Kasım Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.