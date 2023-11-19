Yurtta kar ve fırtına etkisi! Yollar kapalı, okullar tatil

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 18 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış ve fırtınanın gece geç saatlere kadar devam ettiği hatırlatıldı. Meteorolojinin uyarısının ardından valilik koordinesinde gerekli tedbirlerin aldığı belirtilen açıklamada, "Mersin Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezinde (GAMER), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları, AFAD İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezi, süreci yakından takip etmiştir. İlimiz genelinde meydana gelen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize 262 su baskını, 14 heyelan ve taş düşmesi, 34 mahsur kalma, 8 ağaç devrilmesi, 2 trafik kazası, 1 teras göçmesi, 2 yıldırım düşmesi olmak üzere toplam 323 olay ihbarı gelmiştir" denildi.Gelen ihbarlara istinaden ilgili kurumlara bağlı ekiplerin ivedi şekilde intikal ettirildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Meydana gelen olaylarda herhangi bir can kaybı olmamıştır. Hasar oluşan yerlerde tespit çalışmaları yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.