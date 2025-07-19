Yurt dışında gördüğü yöntem Türkiye'de gelir kapısı oldu! Saniyeler içinde yapıyor, tanesi 1.450 lira

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Kapadokya’nın turizme fazlasıyla hizmet eden bir bölge olduğunu vurgulayan Geçici, “Türkiye’de turizmin başkenti olarak tabir edebiliriz. Yeniliğe açık bir bölge. Bu yenilik sürecinde de farklı fikirlerin uygulanması gerekiyor. Yerelde herkes ürünlerin çok güzel olduğu ve herkesin bir iris fotoğrafına sahip olması gerektiği kanısında. Ama dediğim gibi yeni bir sistem olduğu için insanların bu ürünü yaptırmaya yönelik veya takı ürünlerini, tabloları elde etmeye yönelik bir ikna süreci oluyor. Hayvan iris fotoğrafı da çekiyoruz. Özellikle kedilerin ve köpeklerin iris fotoğraflarını çekiyoruz. Hayvanseverlerin çok ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.