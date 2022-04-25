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    SağlıkYüksek tansiyona şifa! Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor
    HaberlerSağlık Haberleri Yüksek tansiyona şifa! Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor
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    Yüksek tansiyona şifa! Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Yüksek tansiyon, hipertansiyon olarak da bilinen ve tüm dünyada oldukça büyük bir sağlık sorunu olan önemli hastalıklardan biri. Tıp dünyası ise dengede tutulması gereken tansiyon değerlerinin nasıl süreklilik sağlayacağı ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Bu araştırmalarda ise bazı besinlerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olurken bazılarının ise yükselmeye neden olduğu ortaya kondu.

    • 25 Nisan 2022 - 17:56 • Son Güncelleme:
    • 25 Nisan 2022 - 17:56 • Son Güncelleme:
    1Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Bazı durumlarda sağlık açısından faydalı olabildiği kadar zararlı da olabilen ve birçok kafa karışıklığıne neden olan besinler bulunuyor. Bir tür lahana turşusu olan kimchi de bu besinlerden biri.

    2Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Tuzlanmış ve fermente edilmiş sebzelerden oluşan bir tür geleneksel Kore garnitürü olan kimchi, ülkemizde de lahana turşusu olarak biliniyor.

    3Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Yüksek sodyum içeriği nedeniyle kan basıncını artırdığı için tansiyonu yükselttiği düşünülse de doğru tüketimde fermente olması nedeniyle yoğun probiyotik içeriği sayesinde oldukça etkili olduğu ortaya kondu.

    4Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    NHS (Ulusal Sağlık Servisi), probotikleri, çeşitli sağlık yararları olduğu öne sürülen canlı bakteri ve mayalar olarak adlandırıyor.

    5Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Genellikle yoğurtlarda ve gıda takviyelerinde bulunurlar ve iyi veya dost bakteri olarak tanımlanırlar.

    6Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Probiyotiklerin, hastalık nedeniyle bozulan bağırsaktaki bakterilerin doğal dengesini geri kazanmasına yardımcı olduğu biliniyor.

    7Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Ayrıca probiyotikler, ishali önlemede veya irritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletmede yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor.

    8Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Kimchi (lahana turşusu) ürettiği bakterilerin doğası gereği doğal ve etkili bir probiyotik formu olarak kabul ediliyor.

    9Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Ayrıca yüksek sodyum içeriği nedeniyle kan basıncının artmasına neden olabilir ve bir kişinin hipertansiyon geliştirme riskini artırabilir.

    10Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Kore Üniversitesi'nden bilim insanları ise, bir çalışmada, düşük tuz oranına sahip olan laha turşusunun yan etkisiyle karşılaşmadan tüketmenin en iyi yolu olduğunu belirtti.

    11Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Araştırmacılar, düşük sodyum (tuz) oranına sahip kimchi (lahana turşusu) tüketmek, yüksek tansiyon hastası kişilerde bile kan basıncını ve kalp fonksiyonunu olumsuz yönde etkileme problemini ortadan kaldırabilir.

    12Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Birmingham Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma ise ruh sağlığının kalp hastalığı ile nasıl bağlantılı olabileceğini belirledi.

    13Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    PLOS Medicine Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar, şizofreni gibi ciddi zihinsel sağlık bozuklukları olan kişilerin genel popülasyona oranla daha yüksek kardiyovasküler hastalık oranları yaşadığını tespit etti.

    14Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Elde edilen son verilere göre; şizofreni hastalarının kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığının iki katı olduğunu tespit ettiler.

    15Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Her ne kadar bu sonuçlar şaşırtıcı olsa da, araştırmacılar obezite ve sigara içme gibi tüm olası risk faktörlerini keşfetmenin mümkün olmadığını da belirtti.

    16Yüksek tansiyona şifa Zararlı sanılıyor ama anında etkisini gösteriyor

    Kardiyovasküler hastalık için diğer risk faktörleri şunlardır:Sigara içmekYüksek tansiyonYüksek kolesterolHareketsizlikDiyabetObeziteAilede hastalık öyküsü

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