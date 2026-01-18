Yozgat'a kar yağınca halk oraya akın etti!

4

Ailesiyle birlikte çamlıkta piknik yapan Ebrar Koçak, "Yozgat Çamlık Milli Parkı'ndayız. Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı. Yazın da sürekli geliyoruz. Kışın da böyle kar yağınca nefes almak için geldik" dedi.Arkadaşlarıyla birlikte geldiği çamlıkta yürüyüş yapan Mustafa Avcı da, "Çamlık çok güzel oldu, güneş de var. Yozgat'ın meşhur yemeği vardır, madımak, yoğurtlu madımak. Baktığınız zaman yoğurtlu madımağa benziyor, üstüne yoğurt dökmüş gibi. Çok güzel. İnsanların buraya gelmesini tavsiye ederiz. Yakınsa daha güzel olur" ifadelerini kullandı.