Yolu olmayan evine yürümek yerine ray döşedi: 'Görenler önce binmeye korkuyor' Trabzonlu usta ulaşım sıkıntısını kendi tasarımıyla çözdü

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Yaklaşık 30 yıl boyunca demir ve çelik sektöründe esnaflık yaptığını anlatan Kadıoğlu, ulaşım sorunu yaşayınca kendi çözümünü üretmek için proje hazırladığını ifade etti. Kadıoğlu, "30 yıl esnaflık yaptım. Demir, çelik işledim. Yol problem olunca evin önüne gitmek için bir proje hazırladım. Proje aşamasındayken elektrik yoktu. İlk yaptığımda kumandam manueldi. Sonrasında bu sistemi değiştirdim. Telsiz ile antene ulaşarak istediğim devirlerde ray çalışıyor. Sanayi elektriği ile çalışıyor. Yaklaşık 500 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunuyor. Tedbir amaçlı o kadar yük vurmuyoruz. Bunun halatının kesilmesinden başka bir tehlikesi yok. Tecrübeleri işin içerisine dahil edilerek tamamen sistematik bir şekilde yaptım. 2019 yılından beri kullanıyorum. İleride bir kabin yapmayı düşünüyorum. Bahçemizin hizmetini görecek. Elektrik kesilirse olduğu yerde kalıyor. Ondan dolayı bir tehlikesi yoktur" dedi.