Yol yapıldı çile bitti! Rize'de teleferikle evlerine ulaşan köylüler yol yapımından sonra tehlikeli yolculuğa son verdi
Rize'de sarp arazide yolu olmayan evlerine, kurdukları varangel olarak bilinen teleferik sistemiyle ulaşım sağlayan köylülerin çelik tel üzerinde 100 metre yükseklikteki tehlikeli yolculukları, bölgeye yapılan 2,5 kilometrelik yol ile sona erdi. Köylüler yeni yoldan evlerine güvenle ulaşım sağlarken, teleferiği sadece yük taşımak için kullanıyor.
Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)-
• 02 Şubat 2025 - 10:08 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)-
• 02 Şubat 2025 - 10:08 • Son Güncelleme: