YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı
2026 YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı. ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemlerini tamamladı. Adaylar YÖKDİL sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. Peki YÖKDİL/2 sonuçları nasıl sorgulanır, ÖSYM sonuç ekranına nasıl girilir? YÖKDİL cevap kâğıdı ve aday cevapları nereden görüntülenir? İşte 2026 YÖKDİL/2 sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar...
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2026-YÖKDİL/2 sonuçları adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar sınav sonuçlarını 20 Ağustos 2026 saat 16.00'dan itibaren görüntüleyebiliyor.
YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabiliyor.
YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Evet. 2026 YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM, 20 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı duyuruda 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Sonuç ekranı aynı gün saat 16.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
2026 YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YÖKDİL/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemine giriş yapması gerekiyor.
Adaylar sistemde ilgili sınavı seçtikten sonra T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.
ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntülenen sınav sonucunda adayın 2026-YÖKDİL/2 sınavına ilişkin sonuç bilgileri yer alıyor.
ÖSYM YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2026 YÖKDİL/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulanıyor.
Adayların kullanması gereken resmi sistem:
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
Sonuç sorgulama işlemi için adayın T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli.
Sonuçların açıklandığı ilk saatlerde yoğunluk yaşanabilmesi ihtimaline karşı adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi internet adreslerini kullanması gerekiyor.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
2026 yılının ikinci YÖKDİL sınavı 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
ÖSYM, sınavın ardından temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını da yayımlamıştı.
Sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 20 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı.
YÖKDİL CEVAP KÂĞITLARI AÇIKLANDI MI?
Evet. ÖSYM, sınav sonuçlarının yanı sıra 2026-YÖKDİL/2 cevap kâğıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı.
Adayların cevap kâğıdı görüntüleri, cevap kâğıtlarındaki işaretlemelerin optik okuyucu tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları 20 Ağustos 2026 saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
YÖKDİL CEVAP KÂĞIDI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adayların cevap kâğıtlarını görüntülemek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor.
Sisteme girdikten sonra ilgili sınav seçilerek “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranı açılabiliyor.
Adaylar bu bölümde:
- Sınavda kullandıkları cevap kâğıdının görüntüsünü,
- Cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri,
- Bu işaretlemelerin optik okuyucu tarafından okunmuş hâlini,
- Soruların doğru cevaplarını,
- Toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarını,
- Ham puanlarını
görüntüleyebiliyor.
YÖKDİL SORULARI VE ADAY CEVAPLARI NASIL İNCELENİR?
ÖSYM'nin AİS üzerinden sunduğu cevap kâğıdı ekranında adaylar soru numaralarına da tıklayabiliyor.
Soru numarası seçildiğinde açılan ekranda sorunun kökü, cevap seçenekleri, doğru cevap ve adayın ilgili soruya verdiği cevap görüntülenebiliyor.
Sorular, adayın sınav sırasında kullandığı kitapçıktaki soru ve seçenek dizilimine göre gösteriliyor.
ÖSYM, bu ekranın adayları bilgilendirme amacı taşıdığını ve belge niteliğinde olmadığını da özellikle belirtiyor. Resmi değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.
YÖKDİL SONUÇ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Sonuç sorgulama ekranına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişilmesi gerekiyor. Adayların kişisel bilgilerini üçüncü taraf internet sitelerine girmemesi önemli.
2026 YÖKDİL/2 SONUÇLARINDA SON DURUM
2026-YÖKDİL/2 sınavıyla ilgili son durum şöyle:
- Sınav tarihi: 9 Ağustos 2026
- Sonuçların açıklanma tarihi: 20 Ağustos 2026
- Sonuç ekranının açıldığı saat: 16.00
- Sonuç sorgulama: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
- Giriş: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
- Cevap kâğıtlarının erişime açıldığı saat: 20 Ağustos 16.15
- Cevap kâğıdı görüntüleme süresi: 10 gün
- Cevap kâğıdı sistemi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
Adaylar 2026-YÖKDİL/2 sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından öğrenebilir; cevap kâğıtlarını ve aday cevaplarını ise AİS üzerinden inceleyebilir.