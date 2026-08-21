YÖKDİL/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

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ÖSYM YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2026 YÖKDİL/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulanıyor.

Adayların kullanması gereken resmi sistem:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

Sonuç sorgulama işlemi için adayın T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli.

Sonuçların açıklandığı ilk saatlerde yoğunluk yaşanabilmesi ihtimaline karşı adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi internet adreslerini kullanması gerekiyor.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 yılının ikinci YÖKDİL sınavı 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

ÖSYM, sınavın ardından temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını da yayımlamıştı.

Sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 20 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı.

YÖKDİL CEVAP KÂĞITLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. ÖSYM, sınav sonuçlarının yanı sıra 2026-YÖKDİL/2 cevap kâğıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı.

Adayların cevap kâğıdı görüntüleri, cevap kâğıtlarındaki işaretlemelerin optik okuyucu tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları 20 Ağustos 2026 saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.