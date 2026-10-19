Yok olmaya yüz tutan mesleklerini üç kuşaktır ayakta tutuyorlar! ' Çırak bulamıyoruz'

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"Terzilik mesleği artık yok oluşa doğru gelmeye başladı. Esnaf terziler olarak çırak yetiştirmekte de sıkıntı yaşıyoruz. Maliyetler arttığı için özel dikimler azalmaya başladı. Kira artışları, elektrik giderleri, kargo maliyetleri ve kumaş fiyatlarındaki yükseliş bizi zorluyor."



Oda olarak üyelerin malzeme maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışma yürüttüklerini aktaran Aktürk, kumaş, iplik, bobin ve fermuar gibi ürünlerin daha uygun fiyatlarla temin edilebilmesi amacıyla "malzeme ofisi" açmayı planladıklarını, projenin birkaç ay içinde faaliyete geçirilmesini hedeflediklerini bildirdi.



Üç kuşak bir arada



Çıraklık eğitim merkezinde moda tasarımı eğitimi alan Dilara Zişan Aktürk ise çocukluğundan beri terzilik yapmak istediğini belirtti.Babasıyla birlikte dükkanda çalıştığını anlatan Aktürk, mesleğin farklı aşamalarında görev aldığını dile getirdi.En çok kumaş kesmeyi sevdiğini belirten Dilara Zişan Aktürk, "Dededen oğula, oğuldan kıza bu mesleği yapıyoruz. Babamla sabahları dükkana gelip bazen gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Kesim yapmayı daha çok seviyorum. Dedem kesiyor, babam dikiyor, ben de düğme dikmek ve sökükleri açmak gibi yapılması gereken işleri yapıyorum. Üç kuşak burada birlikte çalışmaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Aynı dükkanda buluşan üç kuşak Aktürk ailesi, mesleğin inceliklerini paylaşarak terzilik geleneğini geleceğe taşımayı amaçlıyor.