YÖK açıkladı: Üniversitelerde yapay zeka temelli bölümlere yoğun ilgi

'VERİ BİLİMİ, GELECEĞİN MESLEĞİ'

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yasin Ulukuş, "'Veri Bilimi ve Analitiği', disiplinler arası bir yapıya sahip. Veri bilimciler, finans, tıp ve enerji gibi farklı sektörlerdeki sorunları çözmek için diğer alan uzmanlarıyla birlikte çalışır. Yapay zeka ile benzer temellere dayanan veri bilimi, daha çok insana dokunan problemlerin çözümünde ön plana çıkar. Veriyi anlamlandırmak her zaman işimizin bir parçasıydı. Ancak günümüzde, çok büyük verilere erişebilmek ve bu verileri anlamlandırmak için daha karmaşık yöntemlere ihtiyaç duymamız, veri bilimini geleceğin mesleği haline getiriyor" diye konuştu. Ulukuş, yapay zeka temelli program mezunlarının veri bilimci, veri analisti ve veri mühendisi gibi pozisyonlarda geniş iş olanaklarına sahip olduğunu belirtti. Disiplinler arası bir alan olan veri biliminin, ekip çalışmasını ve insanlarla etkili iletişim kurmayı gerektirdiğini vurgulayan Ulukuş, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmesinin önemine dikkat çekti.



'MEZUNLARI GENİŞ İSTİHDAM ALANI BEKLİYOR'



İstanbul Üniversitesi Veri Bilim ve Analitiği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Üstündağ, "Veri analitiği departmanlarının hızla kurulduğu bir dönemde bu alanda istihdam yaratabilmek yani yeterli yetkinliklere sahip iş gücünü ortaya koyabilmek için gerekli olan bütün yetkinlikleri sağlayacak ders programlarını oluşturduk. Onun için de özellikle veri bilimi ve veri biliminin sektörel uygulamaları burada önem arz ettiğini düşünüyorum ve bunu göz önüne alarak dersler hem teorik bazda hem de uygulamalı bazlı tasarlandı" dedi. Mezunların geniş bir iş alanında çalışma fırsatına sahip olduğunu belirten Üstündağ, "Finans sektöründen tutun da perakende sektörüne veya endüstriyel imalat alanından lojistiğe kadar, telekomünikasyonun da işin içinde olduğu çok fazla farklı sektör var. Tüm şirketler kendi içinde artık veri analitiği ve veri bilimi ile ilgili departmanlarını oluşturmaya başladılar" açıklamasında bulundu.



ÖĞRENCİLER ÖNCÜ OLACAK



Prof. Dr. Üstündağ, öğrencilerin temel olarak veriyi analiz etme ve modelleme yetkinliğine sahip olacaklarını kaydederek, "Bu modelleme yetkinliği onların otomasyon sistemlerinin kurulması ve onların geliştirilmesini sağlayan bir altyapı verecek. Sonuçta baktığınız zaman yapay zekanın geldiği nokta özellikle insanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin otomasyonuna doğru giden bir trend ve bir süreç var ve bu süreç dahilinde verilerin doğru şekilde okunması, analiz edilmesi ve burada birtakım modellerin geliştirilmesi ve bu modeller üzerinden de otomatize yapıların oluşturulması söz konusu olacak. İşte bizim mezunlarımızın bu anlamda yetkinliğe sahip olacaklarını ve bu yapay zeka destekli sistemlerin kurulmasında ön ayak olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.