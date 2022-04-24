Yoğun yağış geri dönüyor! Çarşamba günü başlıyor, Meteoroloji son dakika duyurdu, iller tek tek açıklandı
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Herkes baharı beklerken kötü haber geldi. Geri dönüyor. Kuvvetli yağış yeniden başlıyor. MGM tarafından gün ve saat verildi. Onlarca ilde etkili olacak yoğun yağış ile ilgili vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün (24 Nisan Pazar günü) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'nin batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük tahmine göre yurdumuzda hakim olan güneşli hava hafta ortasında yerini yağışlara bırakıyor. Anadolu'da birçok şehirde kuvvetli yağmur görülecek.
ÇARŞAMBA GERİ DÖNÜYOR
Serin günlerle geçen nisan ayının sonlarına gelirken güneşli hava yurdun birçok şehrinde kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre güneşli hava hafta ortasına kadar sürecek. Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
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