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GündemYoğun yağış geri dönüyor! Çarşamba günü başlıyor, Meteoroloji son dakika duyurdu, iller tek tek açıklandı
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Yoğun yağış geri dönüyor! Çarşamba günü başlıyor, Meteoroloji son dakika duyurdu, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Herkes baharı beklerken kötü haber geldi. Geri dönüyor. Kuvvetli yağış yeniden başlıyor. MGM tarafından gün ve saat verildi. Onlarca ilde etkili olacak yoğun yağış ile ilgili vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün (24 Nisan Pazar günü) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'nin batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinde sağanak bekleniyor.

• 24 Nisan 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
1Yoğun yağış geri dönüyor Çarşamba günü başlıyor, Meteoroloji son dakika duyurdu, iller tek tek açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük tahmine göre yurdumuzda hakim olan güneşli hava hafta ortasında yerini yağışlara bırakıyor. Anadolu'da birçok şehirde kuvvetli yağmur görülecek.

2ÇARŞAMBA GERİ DÖNÜYOR

ÇARŞAMBA GERİ DÖNÜYOR

Serin günlerle geçen nisan ayının sonlarına gelirken güneşli hava yurdun birçok şehrinde kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre güneşli hava hafta ortasına kadar sürecek. Çarşamba gününden itibaren İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da sağanak yağmur bekleniyor.

3BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

4HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

7EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

8AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Yozgat'ın kuzey ve doğusu ile Nevşehir'in doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

14DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

15Yoğun yağış geri dönüyor Çarşamba günü başlıyor, Meteoroloji son dakika duyurdu, iller tek tek açıklandı

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

16Yoğun yağış geri dönüyor Çarşamba günü başlıyor, Meteoroloji son dakika duyurdu, iller tek tek açıklandı

EGE



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

17Yoğun yağış geri dönüyor Çarşamba günü başlıyor, Meteoroloji son dakika duyurdu, iller tek tek açıklandı

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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