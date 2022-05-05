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Yoğun kar yağışı yeniden başladı! Yağışlar devam edecek, Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda il için sarı alarm verildi

Mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor. Herkes baharın gelmesini beklerken birçok kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. 5 Mayıs'ta kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji tarafından 13 il için sarı alarm verildi. İller tek tek açıklandı. Vatandaşlar yoğun yağışa karşı uyarıldı. MGM tarafından haritalı olarak yayınlanan raporda sarı kod ile vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar dışında kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane'de soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdüreceği bildirildi. Beyaza bürünen kent için zirai don uyarısı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de Van ve Ardahan'da kar yağışı etkili olmuştu. Peki havalar ne zaman ısınacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

• 05 Mayıs 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2022 - 10:37 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı yeniden başladı Yağışlar devam edecek, Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda il için sarı alarm verildi

Mayısta kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gümüşhane’nin yüksek kesimleri beklendiği üzere yeniden beyaz örtüyle kaplandı.MGM beyaz bir örtü ile kapanan şehirde soğuk havanın etkisini sürdüreceği duyuruldu.

2Yoğun kar yağışı yeniden başladı Yağışlar devam edecek, Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda il için sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz’in bin 500 metre ve üzerindeki yerlerde karla karışık kar yağışı beklentisi Gümüşhane’de gerçekleşti.

3Yoğun kar yağışı yeniden başladı Yağışlar devam edecek, Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda il için sarı alarm verildi

Dün gece kentin 2 bin metre ve üzerindeki bölgeleri yeniden kar yağışıyla tanışarak beyaza büründü. Başta Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, Limni Gölü Tabiat Parkı ve Cami Boğazı yaylaları olmak üzere çok sayıda zirve kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

4Yoğun kar yağışı yeniden başladı Yağışlar devam edecek, Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda il için sarı alarm verildi

Birkaç gündür mevsim normallerinin altında bir sıcaklığın ve yağmur yağışının etkili olduğu kentte yükseklerin beyaza bürünmesiyle kent merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

5Yoğun kar yağışı yeniden başladı Yağışlar devam edecek, Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda il için sarı alarm verildi

Yağışlı ve soğuk havanın etkisini bir süre daha devam ettirmesi beklenirken düşen sıcaklıkla birlikte çiçekte olan ağaçlarda zirai don gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

6Yoğun kar yağışı yeniden başladı Yağışlar devam edecek, Meteoroloji son dakika duyurdu, çok sayıda il için sarı alarm verildi

Tokat’ta da aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Mayıs ayına rastlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının da düşmesiyle bölgedeki çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı. (

7ADANADA DOLU YAĞDI

ADANA'DA DOLU YAĞDI

Dün de Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle çevre beyaza büründü.Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurla birlikte dolu da etkili oldu, yerler beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışında ekili alanlar ile bahçelerdeki sebze ve meyveler zarar gördü.

8BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak ve karla karışık sağanak bekleniyor.

913 İL İÇİN SARI UYARI

13 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji`nin `sarı` kod ile uyardığı illerde, gök gürültülü ve karla karışık sağanak bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER:Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Giresun, Trabzon

10YURTTA HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

11HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

12RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

13KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

15MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya'nın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16EGE

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

17AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

18İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

20ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

21DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

22GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23YAZ NE ZAMAN GELECEK

YAZ NE ZAMAN GELECEK?

Peki havalar ne zaman ısınacak? Yaz ne zaman gelecek?Yaz mevsimi Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran (en uzun gün) tarihinde başlıyor ve 3 ay sürüp 23 Eylül ekinoks gününde sona eriyor. Yani Kuzey Yarımküre 'de yer alan ülkemizde yaz mevsiminin başlamasına henüz bir aydan daha uzun bir süre var.

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