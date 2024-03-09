Yoğun kar yağışı, yağmur ve sağanak! Ramazan ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı
Kar yağışı bir çok ilde etkili olurken Ramazan ayında havaların nasıl olacağı merak konusu. Son dakika hava durumu raporunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlayan Meteoroloji yağış ve sıcaklık ölçümleri ile ilgili bilgilendirmeleri veriyor. Pazartesi günü Ramazan 2024 başlıyor. Ramazan ayında oruç tutacak olan kişiler hava durumunun nasıl olacağını da araştırıyor. Ramazanda hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından Ramazan'ın ilk haftası için son tahminler.
• 09 Mart 2024 - 18:34 • Son Güncelleme:
• 09 Mart 2024 - 18:34 • Son Güncelleme: