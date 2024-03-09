Yoğun kar yağışı, yağmur ve sağanak! Ramazan ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı