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Yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda ilde eğitime ara verildi! İşte o il ve ilçeler...

Yoğun kar yağışının etkisini artırdığı bölgelerde hayat adeta durma noktasına geldi. Şiddetli kar fırtınası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ilde okullar tatil edildi. Özellikle ulaşımda yaşanan aksaklıklar göz önünde bulundurularak alınan bu karar, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyordu. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler ile son durumun detayları…

• 25 Kasım 2024 - 08:43 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2024 - 08:43 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda ilde eğitime ara verildi İşte o il ve ilçeler...

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime birçok ilde ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

2ELAZIĞ

ELAZIĞ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.Kaymakam Osman Oğuz Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Ekşi, şunları kaydetti: "İlçemizde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi (1 gün) ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

3TRABZON

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.

4KONYA

KONYA

Konya'nın Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim, Derbent ilçelerindeki öğrenciler ile Cihanbeyli, Halkapınar, Karapınar, Bozkır, Emirgazi, Ereğli ve Altınekin ilçelerindeki taşımalı eğitim öğrencileri için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim ve Derbent ilçelerindeki okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.Cihanbeyli ve Altınekin'de taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi, taşımalı eğitim dışındaki öğrenciler için eğitim öğretim devam edecek.Emirgazi'de Demirci ve Işıklar mahallelerindeki öğrenciler ve merkez okullardaki taşımalı öğrenciler için eğitime yarın ara verildi. Merkez okullarda eğitim öğretime devam edilecek.Karapınar, Halkapınar, Ereğli ve Bozkır'da tüm taşımalı eğitim öğrencileri ile kırsal mahallelerdeki okulların öğrencileri için eğitime yarın ara verildi.

5BİNGÖL

BİNGÖL

Bingöl'ün bazı ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Söz konusu ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda tedbir amaçlı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

6RİZE

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İlçede yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

7KARABÜK

KARABÜK

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

8SAKARYA

SAKARYA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.Akyazı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi Günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

9SİNOP

SİNOP

Sinop’ta da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği vurgulandı.Bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, “İlimizde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.” denildi.

10SAMSUN

SAMSUN

Samsun’da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitim- öğretime verilen 1 günlük ara, il geneline yayıldı.Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz. İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

11ÇANKIRI

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.

12AKSARAY

AKSARAY

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.

13GİRESUN

GİRESUN

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında bugün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

14MALATYA

MALATYA

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, "Sevgili evlatlarım, ilimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek yarın il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

15KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ

Kent merkezinde sabah saatlerinde sağanak dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu.Şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri ve Fatih Camisi'nin minaresi zarar gördü. Çatılardan düşen malzemeler ve devrilen ağaçlar, park halindeki bazı araçlara zarar verdi.Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde yarın her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

16SİVAS

SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi.Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

17KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."

18ERZİNCAN

ERZİNCAN

Erzincan’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

19TOKAT

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

20BOLU

BOLU

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın açıklamasında, 'Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi (Yarın) Eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır.Rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an Kurslarında da 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokullarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır.' dedi.

21GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

22BAYBURT

BAYBURT

Kar yağışının devam ettiği Bayburt'ta eğitime bir gün ara verilerek, okullar tatil edildi. Eğitim-öğretime bir gün aranın verildiğini duyuran Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği için 25 Kasım 2024 Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Lütfen dikkatli olunuz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız." Bir günlük tatilde öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle İlimiz genelinde tatil edilmiştir. Eğitim öğretim yılının ilk kar tatilini göz bebeğimiz siz öğrencilerimizin bol bol kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum."

23ORDU

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi.Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

24ADANA

ADANA

Kentin yüksek rakımlı Feke, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde dün sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 24.11.2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı uyarınca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımızda ve merkez dışındaki köy okullarımızda 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine; ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimizin 25.11.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

25--YOZGAT

--YOZGAT

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın kent genelinde sıfırın altında 6 ile 10 derece aralığına düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kar ve soğuk hava nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Zaman zaman devam eden rüzgar, tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

26NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

27OKULLAR TATİL EDİLDİ

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

28NİĞDE

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

29Yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda ilde eğitime ara verildi İşte o il ve ilçeler...

Kar nedeniyle eğitime ara verilen iller şöyle; Kastamonu, Karaman, Tunceli