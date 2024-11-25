Yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda ilde eğitime ara verildi! İşte o il ve ilçeler...
Yoğun kar yağışının etkisini artırdığı bölgelerde hayat adeta durma noktasına geldi. Şiddetli kar fırtınası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ilde okullar tatil edildi. Özellikle ulaşımda yaşanan aksaklıklar göz önünde bulundurularak alınan bu karar, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyordu. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler ile son durumun detayları…
• 25 Kasım 2024 - 08:43 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2024 - 08:43 • Son Güncelleme: