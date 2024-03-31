Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı! Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.