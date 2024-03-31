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Gündem Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı! Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı
Haberler Gündem Haberleri Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı! Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı
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Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı! Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

Yoğun kar yağışları yurdun doğu illerinde etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı geldi. Mart ayında beklenen kar yağışları yurdun genelde doğu bölgelerinde etkili olurken, Marmara bölgesinde etkili olan toz aşımı olayının Nisan ayının ilk günlerinde de etkili olması bekleniyor.

• 31 Mart 2024 - 23:16 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 23:16 • Son Güncelleme:
1 Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

Nisan ayının ilk hava durumu raporunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor.

2 Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3 Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4 Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

5 Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 27°C Az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 23°C Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C Az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 29°C Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

9 EGE

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 25°C Az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 30°C Az bulutlu
İZMİR 13°C, 30°C Az bulutlu
MANİSA 12°C, 30°C Az bulutlu

10 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 31°C Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 29°C Az bulutlu
MERSİN 17°C, 27°C Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

11 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 26°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 28°C Az bulutlu
KAYSERİ 4°C, 25°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 9°C, 26°C Az bulutlu

12 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 27°C Az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu
DÜZCE 13°C, 30°C Az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu
SİNOP 12°C, 19°C Az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C Az bulutlu

13 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C Az bulutlu
TOKAT 13°C, 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C Az bulutlu

14 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 17°C Az bulutlu
KARS -2°C, 17°C Az bulutlu
MALATYA 8°C, 25°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN 0°C, 13°C Az bulutlu

15 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 25°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 27°C Az bulutlu
SİİRT 11°C, 25°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C Az bulutlu ve açık