Yoğun kar yağışı, sağanak yağmur, toz aşımı ve çığ tehlikesi uyarısı! Nisan ayının ilk hava tahmin raporunu Meteoroloji yayınladı
Yoğun kar yağışları yurdun doğu illerinde etkisini göstermeye devam ederken Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı geldi. Mart ayında beklenen kar yağışları yurdun genelde doğu bölgelerinde etkili olurken, Marmara bölgesinde etkili olan toz aşımı olayının Nisan ayının ilk günlerinde de etkili olması bekleniyor.
• 31 Mart 2024 - 23:16 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 23:16 • Son Güncelleme: