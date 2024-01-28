Yoğun kar yağışı İstanbul'da! Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor
Kar İstanbul'a geldi. Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik, Bakan Özhaseki ve uzmanlar son dakika uyarılarını vatandaşlara duyurdu. İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yoğun kar yağışı için saat verildi. Yağışın gece yarısı etkisini artırması bekleniyor. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili gelişmeler
• 28 Ocak 2024 - 16:23 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2024 - 16:23 • Son Güncelleme: