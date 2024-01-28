Yoğun kar yağışı İstanbul'da! Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Kıyı kesimlerde yağmur var ama nerede yağışı yok. Esasında öbür taraflarda ortaya çıkar. Akdeniz bölgesinde İç Anadolu'nun güneyinde, iç Ege’de ve Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağmur, yağış yok. Yağış olsa zaten oralarda kar olacak ama diğer yerlerde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı.. İstanbul'da buna dahil olmak üzere gece yarısından itibaren kar yağışı göreceğiz. Yarın da bu kar yağışı İstanbul’a devam edecek gibi gözüküyor.