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GündemYoğun kar yağışı İstanbul'da! Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor
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Yoğun kar yağışı İstanbul'da! Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Kar İstanbul'a geldi. Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik, Bakan Özhaseki ve uzmanlar son dakika uyarılarını vatandaşlara duyurdu. İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yoğun kar yağışı için saat verildi. Yağışın gece yarısı etkisini artırması bekleniyor. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili gelişmeler

• 28 Ocak 2024 - 16:23 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2024 - 16:23 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Kar yağışı İstanbul'da başlıyor. Yoğun kar yağışı şehir merkezinde etkili olacak. Uyarılar art arda geldi. Sıcaklıklar düşecek. Lapa lapa kar yağışı için saat verildi. AKOM, Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı.

2AKOM: KAR BUGÜN BAŞLIYOR

AKOM: KAR BUGÜN BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul bugünden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek.

3Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Yağışların 15.00’ten itibaren kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibarıyla da il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Olumsuz hava şartlarının 29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.

4Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, bugün 15.00’te kuzey ve yüksek bölgelerde kara dönüşecek. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

5PAZARTESİYE DİKKAT

PAZARTESİYE DİKKAT!

Yağışlı havanın 29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 santim kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.

6Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazartesi yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.

7Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Son durumu , Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen değerlendirdi. Şen şu ifadeleri kullandı:

8Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Kar geliyor. Yağmurla başladı, yağmurla devam edecek. Akşama doğru karla karışık yağmur var. Bugün sıcaklık 6 derece. Gece 2 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da sıcaklık gece arasından sonra hatta akşamın geç saatlerinden itibaren bu sıcaklığı düşmesiyle birlikte nem var yani yağış var. Dolayısıyla karla karışık yağmur, kar olacak.

9Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Yarın öğlene kadar İstanbul'da kar yağışı olur. Yüksek yerlerde kar yağışının daha etkili, bütün yollar kapanacak gibi değil ama görülebilecek bir kar yağışı var.

10GECE YARISI BAŞLIYOR

GECE YARISI BAŞLIYOR

Bu gece yarısından itibaren kar yağışında İstanbul biraz dikkat etsin. Yani ulaşımda problemler olabilir. Yarın sıcaklık bu senenin en düşük sıcaklığı olacak. Yarın sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek.

11Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Yarınki 4 dereceden sonra salı günü soğuk devam edecek. İstanbul’da akşam kar yağışı var ve yarın akşam kar yağışı devam edebilir ama çarşamba günden itibaren sıcaklıklar 1-2 derece yükselerek artık kar ihtimali ortadan kalkıyor. Önümüzdeki hafta soğuklar devam ediyor.

12Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Özetlersek İstanbul'a bu gece yarısından itibaren hatta gece geç saatten itibaren kar yağışı görülecek. Yükseklerde, yerde 12 santimde tutabilir. Kar yağışı Anadolu'ya baktığımız zaman.

13Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Bolu, Düzce, Kastamonu’na kadar olan bu bölgede hatta Sakarya’nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı biraz kuvvetli. Kar yağışı olur. 10-15 santim arası kar yağışı demektir. Bu İstanbul için kuvvetli lafını da kullanmıyoruz. Onun için daha düşük bir kar yağışı. Bunun dışında gene doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var.

14Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Kıyı kesimlerde yağmur var ama nerede yağışı yok. Esasında öbür taraflarda ortaya çıkar. Akdeniz bölgesinde İç Anadolu'nun güneyinde, iç Ege’de ve Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağmur, yağış yok. Yağış olsa zaten oralarda kar olacak ama diğer yerlerde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı.. İstanbul'da buna dahil olmak üzere gece yarısından itibaren kar yağışı göreceğiz. Yarın da bu kar yağışı İstanbul’a devam edecek gibi gözüküyor.

15Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbulluları şu ifadelerle uyardı:

16Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

İstanbul'da, bu akşamdan salı sabah saatlerine kadar yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. ❄️🌧Vatandaşlarımızın yetkili birimlerin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda aksamalara; buzlanma, don, rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.

17AFADDAN SON DAKİKA UYARISI

AFAD'DAN SON DAKİKA UYARISI

İstanbul'da Beklenen Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışlarına Dikkat!🗓️ 28 Ocak Pazar günü,⏰ Akşam saatlerinden itibaren;📍 İstanbul'da beklenen yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

18Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

⚠️ Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

19METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji'den kar yağışına ilişkin yeni uyarı geldi.

20Yoğun kar yağışı İstanbulda Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik art arda duyurdu, asıl yağış gece yarısı başlıyor

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; 🟨#Marmara’da rüzgârın, yarın sabah saatlerinde #fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, #Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.