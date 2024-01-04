Yoğun kar yağışı İstanbul'a giriş yapıyor, lapa lapa yağacak! MGM ve AKOM art arda uyardı, Sibirya soğukları fena vuracak, o saatlere dikkat...
Kar radarda göründü. Meteoroloji ve AKOM'dan art arda uyarılar geliyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olacak. Saat verilerek vatandaşlar yoğun kar yağışına karşı uyarıldı, ekipler beklemeye geçti. Sibirya'dan gelen yeni soğuk hava dalgası fena vuracak. Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi açıkladı. Şen, konuşmasında "Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir." dedi.
• 04 Ocak 2024 - 12:19 • Son Güncelleme:
• 04 Ocak 2024 - 12:19 • Son Güncelleme: