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Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Son dakika kar yağışı uyarıları art arda geliyor. MGM, Meteoroloji uzmanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşları kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 23 il için alarm verildi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesi bekleniyor. İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

• 23 Ocak 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Kar yağışı ile ilgili AKOM, MGM ve Valilik tarafından art arda uyarılar gelmişti. Yoğun kar yağışı ile ilgili yeni uyarılar geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki illeri tek tek sıralayarak vatandaşları uyardı.

2Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3KUVVETLİ VE YOĞU KAR YAĞIŞI UYARISI :

KUVVETLİ VE YOĞU KAR YAĞIŞI UYARISI :

Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

410 İL İÇİN KAR UYARISI

10 İL İÇİN KAR UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.

5Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz. Çığ, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

6MGMDEN 23 İL İÇİN UYARI

MGM'DEN 23 İL İÇİN UYARI!

MGM tarafından sosyal medyadan yapılan son dakika uyarısında 23 ile dikkat çekildi. Uyarıda Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Muş’ta 20 cm.’e kadar; Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari’de ise 20 cm üzerinde kar yağışı beklendiği aktarılıyor.

7MARMARA

MARMARA

Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°CAz bulutlu

İSTANBUL °C, 9°CAz bulutlu

KOCAELİ °C, 10°CAz bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 9°CAz bulutlu

8Edirne kuru ayaza teslim oldu, havuzlar dondu

Edirne kuru ayaza teslim oldu, havuzlar dondu

Edirne’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Balkanlara yakın köyler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise buzlanma ve don olayları meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi 1 derecelere kadar düştüğü kente süs havuzları ve yollar buz tuttu.

9Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü. Saraçlar Caddesi’nde açıkta bulunan su hatlarının donması nedeniyle ile cadde esnafı buzu kırarak havuzdan su almak zorunda kaldı.

10EGE

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°CAz bulutlu

DENİZLİ °C, 11°CAz bulutlu

İZMİR °C, 12°CAz bulutlu

MUĞLA °C, 13°CAz bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°CParçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 2°CParçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE 7°C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, °CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, °CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Muş'un yüksekleri, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar dağlık kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve doğusunda kuvvetli kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

1710 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu kar uyarısı

18Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada illeri tek tek açıkladı. Günlük hava tahminini paylaşan Şen şu ifadeleri kullandı;

19SON DAKİKA KAR UYARISI

SON DAKİKA KAR UYARISI!

Bugün salı yağış Günedoğu'da yağmur Doğu Anadolu'da kar şeklinde. Doğu'da çiğ iç bölgelerde sis, don ve buzlanma tehlikesi var.

İstanbul 9 İzmir 12 Antalya 20 Ankara 4 Trabzon yağmurlu 7 C.

20Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Kar yağışı, don ve buzlanmaya ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ederken, pek çok kentten de yeni görüntüler geliyor.

21KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

Bayburt Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma devam ediyor. Açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

22Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Erzincan şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezine yılın ikinci karı yağdı.Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi kısmen beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.