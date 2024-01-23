Yoğun kar yağışı için 23 il özellikle uyarıldı! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek
Son dakika kar yağışı uyarıları art arda geliyor. MGM, Meteoroloji uzmanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşları kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 23 il için alarm verildi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesi bekleniyor. İşte kar yağışı için alarm verilen kentler ve İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...
• 23 Ocak 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2024 - 14:28 • Son Güncelleme: