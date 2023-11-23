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Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarılar geldi. Vali Gül alınan önlemler ile ilgili bilgileri paylaşarak tarihin öne çekildiğini duyurdu. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Yar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de kar yağışından İstanbul'daki hangi ilçelerin daha fazla etkileneceğini açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

• 23 Kasım 2023 - 17:34 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2023 - 17:34 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Hafta sonu kar yağışı pek çok ili etkisi altına aldı. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar yağışı görüldü. Ancak İstanbul'da çok sayıda ilçede etkili olsa da yoğun kar yağışı görülmedi. Pazar sabah saatlerinde kar yağışı, sonrasında karla karışık yağmur görüldü.

2Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Kar yağışı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düştü. Ancak yoğun kar yağışı asıl şimdi başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler olacak. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu kez lapa lapa yağacak. Hava sıcaklıklarının da eksiye düşmesi ile kar günlerce yerde kalacak.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı.

4Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Hava sıcaklıkları batı kentlerinde bugün itibarı ile düşmeye başlıyor. Gerçek kara kış asıl şimdi başlıyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı günü açıkladı. İstanbul için de tarih verildi. Son dakika kar yağışı açıklamalarına geçmeden önce Meteorolojinin yeni hava tahmin raporuna bakalım. MGM uyarısının ardından birçok ilde yoğun yağmur sonrası sel de hayatı olumsuz etkiledi.

5Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

6Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

9EGE

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°CÇok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°CParçalı bulutlu

BURDUR °C, 17°CParçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°CParçalı bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

12AKDENİZ

AKDENİZ

ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

14Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

16Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

ARTVİN °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

18Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

HAKKÂRİ °C, 9°CParçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°CParçalı bulutlu

19KAR YAĞIŞI BAŞLADI

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 30 köy ve mezraya ait elektrik direkleri devrildi. Enerji hatlarında yaşanan kopmalar nedeniyle 30 yerleşim yeri 3 gün karanlıkta kaldı.Olayın ardından arızalara müdahale eden ARAS ekipleri zaman zaman yürüyerek zaman zaman araçlar ile elektrik direklerini kontrol edip arızaları tek tek çözerek vatandaşları karanlıktan kurtardı.ARAS ekipleri yolları kapalı olan mahallelerdeki elektrik arızalarına ulaşmak için yer yer bir metreyi bulan kar yağışını yürümek zorunda kaldı. Üç gün aradan sonra Tekman köyleri yeniden elektrik hizmeti almaya başladı.

20EKSİ 18,4Ü GÖRDÜ

EKSİ 18,4'Ü GÖRDÜ

Ardahan’da kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar başladı. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 18,4 dereceyle Göle oldu. Bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

21Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.Erkan Ekmekçi, kar yağışının ardından soğukların başladığını söyleyerek, "Bugün itibari ile kar esareti başladı. Soğuk ile mücadele yaklaşık altı ay boyunca devam edecek" dedi.

22İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji İstanbul için yeniden kar uyarısı verdi. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü kar yeniden İstanbul'da yüzünü gösterecek.

23BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen hafta meteorolojik hadiseler önemliydi, yağmur vardı, kar vardı. Bunun yanında en önemli faktör fırtınaydı. Bu fırtına Karadeniz kıyısındaki limanlarda büyük hasarlar meydana getirdi. Bu seferkinde fırtına o kadar kuvvetli değil, Orta Avrupa’dan alçak basınç merkezi giriyor. Tarihi pazar günü gece saatlerinde Türkiye’yi etkisi altına almaya başlayacak” dedi.

24Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Prof. Dr. Şen, “Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık 18 derece, pazar günü 8 dereceye düşecek. Ani bir düşüş meydana gelecek. İstanbul’da şehir merkezinde kar yok. Geçen ki gibi Çamlıca tepesinde, Çatalca’nın yüksek yerlerinde olacak. Bu kadar şehirleşme olmasaydı şu anda İstanbul’a Mecidiyeköy’de, Şişli’ye yoğun kar geliyor diyecektim. Ama nerelere yağacak? Civarlarında yağacak, Çatalca’da karla karışık yağmur şeklinde görülür” dedi.

25“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da kar yağması için -9 olması lazım. Civarlarına kar yağacak. Nereye? Trakya’ya pazar günü yağacak. Bursa, Bilecik, Batı Karadeniz bu bölgelere kar yağışı var. İstanbul’a kuvvetli yağmur gelecek. Tepelere karla karışık yağmur yaparken, İstanbul içerisine pazar günü kuvvetli yağış getirecek”

26İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Cumartesi gecesinden itibaren bir soğuk hava dalgası geliyor. Geçtiğimiz hafta gibi olacak. Sıcaklık düşüyor. Geçen haftadan farklı olarak rüzgar fırtına şeklinde esmeyecek. Trakya'da, Çatalca'da, ;Bursa'da, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, İstanbul'un Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde; Çamlıca, Yakacık gibi yerlerde kar yağışı etkili olacak.

27ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI!

Pazar günü İstanbul 8 derece. Artık kış lastiği takmaya başlamamız lazım. Sadece kar yağdığı zaman değil sıcaklığın 7 derece altına düştüğü zaman gerekli.

28VATANDAŞLARA 2 ÖNEMLİ UYARI

VATANDAŞLARA 2 ÖNEMLİ UYARI

Öte yandan Prof. Dr. Şen vatandaşları uyararak, “Pazar gününe kadar bazı yerlerde lodos var. Sobalar geri teper, kömür atıp uyumayalım. İkincisi sıcaklıklar çoğu bölgede 7 derecenin altına düşüyor. Lastiklerimizi kontrol edelim” dedi.

29Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

İSTANBUL’DA BARAJLARDAKİ SON DURUM NE? YAĞIŞLAR NE KADAR ETKİLER?Çok faydası oldu yağışların. Biz yüzde 16 dolulukla dibe vurduk. Dolmaya başladı. Bugün yüzde 23’tü. Bundan sonra artmaya devam edecek. Yağışlı mevsime giriyoruz. Nisan ayına kadar artar.

30Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu itibari ile ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.

31İSTANBULDA KAR ALARMI

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

32Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

33KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIMA ÇEKİLDİ

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIM'A ÇEKİLDİ

Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı. Toplantıda, İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri Kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere bin 504 personel ile, Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam bin 836 personel görev alacak. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti, 23 Otoyol Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araca hizmet verecek. Afet Beslenme Grubu; 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada hizmet verecek.

34Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18i gördü

Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.