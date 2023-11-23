Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarılar geldi. Vali Gül alınan önlemler ile ilgili bilgileri paylaşarak tarihin öne çekildiğini duyurdu. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Yar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de kar yağışından İstanbul'daki hangi ilçelerin daha fazla etkileneceğini açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...
• 23 Kasım 2023 - 17:34 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2023 - 17:34 • Son Güncelleme: