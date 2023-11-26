Yoğun kar yağışı başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlar'dan giriş yaptı, İstanbul'a ilerliyor 

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor..



İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri ve doğusunun karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor..



BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.