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GündemYoğun kar yağışı başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlar'dan giriş yaptı, İstanbul'a ilerliyor
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Yoğun kar yağışı başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlar'dan giriş yaptı, İstanbul'a ilerliyor 

Ve beklenen kar yağışı başladı. Kar Balkanlar'dan yurda giriş yaptı. Edirne'ye lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı İstanbul'a ilerliyor. Öte yandan Meteoroloji de hava tahmin raporunu değiştirdi. 67 il için son dakika uyarısı geldi. Hava tersine dönüyor. Kar, fırtına, kuvvetli yağış etkili olacak. Kara kış yüzünü bugünden itibaren gösteriyor. 

• 26 Kasım 2023 - 11:45 • Son Güncelleme:
• 26 Kasım 2023 - 11:45 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

Günler öncesinden kar yağışı ile ilgili uyarılar gelmeye başladı. Özellikle İstanbul da dahil çok sayıda kentte pazar günü kar yağışının etkili olacağı açıklandı. Hem Meteoroloji hem de AK;OM ve Valilik'ten art arda duyurular yapıldı.

2Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

İstanbul'da ilk kar yağışı geçen hafta sonu görüldü. Ancak yoğun kar yağışı asıl şimdi başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler olacak. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu kez lapa lapa yağacak. Hava sıcaklıklarının da eksiye düşmesi ile kar günlerce yerde kalacak.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Gerçek kara kış asıl şimdi başlıyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı saati açıkladı. Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı.

4Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

567 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

67 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGEBölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve aralıklı sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

7KAR BALKANLARDAN GİRİŞ YAPTI

KAR BALKANLARDAN GİRİŞ YAPTI

Edirne’nin rakımı yüksek köylerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

8Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinden olan Hamzabeyli'de sabaha karşı başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köylerde etkili olan kar, köylüleri sevindirdi.

9Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor..

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri ve doğusunun karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor..

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

10Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

11BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen hafta meteorolojik hadiseler önemliydi, yağmur vardı, kar vardı. Bunun yanında en önemli faktör fırtınaydı. Bu fırtına Karadeniz kıyısındaki limanlarda büyük hasarlar meydana getirdi. Bu seferkinde fırtına o kadar kuvvetli değil, Orta Avrupa’dan alçak basınç merkezi giriyor. Tarihi pazar günü gece saatlerinde Türkiye’yi etkisi altına almaya başlayacak” dedi.

12Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

Prof. Dr. Şen, “pazar günü 8 dereceye düşecek. Ani bir düşüş meydana gelecek. İstanbul’da şehir merkezinde kar yok. Geçen ki gibi Çamlıca tepesinde, Çatalca’nın yüksek yerlerinde olacak. Bu kadar şehirleşme olmasaydı şu anda İstanbul’a Mecidiyeköy’de, Şişli’ye yoğun kar geliyor diyecektim. Ama nerelere yağacak? Civarlarında yağacak, Çatalca’da karla karışık yağmur şeklinde görülür” dedi.

13“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da kar yağması için -9 olması lazım. Civarlarına kar yağacak. Nereye? Trakya’ya pazar günü yağacak. Bursa, Bilecik, Batı Karadeniz bu bölgelere kar yağışı var. İstanbul’a kuvvetli yağmur gelecek. Tepelere karla karışık yağmur yaparken, İstanbul içerisine pazar günü kuvvetli yağış getirecek” Geçen haftadan farklı olarak rüzgar fırtına şeklinde esmeyecek. Trakya'da, Çatalca'da, ;Bursa'da, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, İstanbul'un Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde; Çamlıca, Yakacık gibi yerlerde kar yağışı etkili olacak.

14İSTANBULDA KAR ALARMI

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

15Yoğun kar yağışı başladı Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlardan giriş yaptı, İstanbula ilerliyor

Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.

16ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI!

Pazar günü İstanbul 8 derece. Artık kış lastiği takmaya başlamamız lazım. Sadece kar yağdığı zaman değil sıcaklığın 7 derece altına düştüğü zaman gerekli.