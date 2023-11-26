Yoğun kar yağışı başladı! Meteoroloji son dakika duyurdu, 67 il için alarm verildi, kar Balkanlar'dan giriş yaptı, İstanbul'a ilerliyor
Ve beklenen kar yağışı başladı. Kar Balkanlar'dan yurda giriş yaptı. Edirne'ye lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı İstanbul'a ilerliyor. Öte yandan Meteoroloji de hava tahmin raporunu değiştirdi. 67 il için son dakika uyarısı geldi. Hava tersine dönüyor. Kar, fırtına, kuvvetli yağış etkili olacak. Kara kış yüzünü bugünden itibaren gösteriyor.
• 26 Kasım 2023 - 11:45 • Son Güncelleme:
• 26 Kasım 2023 - 11:45 • Son Güncelleme: