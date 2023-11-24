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GündemYoğun kar İstanbul'a giriş yapıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM, Valilik ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi
HaberlerGündem Haberleri Yoğun kar İstanbul'a giriş yapıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM, Valilik ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi
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Yoğun kar İstanbul'a giriş yapıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM, Valilik ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi

Kar yağışı ile ilgili günlerdir uyarı yapılıyor. Meteoroloji, AFAD, valilikler art arda vatandaşları hafta sonu için uyarıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve çok sayıda kentte kar alarmı verildi. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağışının daha yoğun olacağı da açıklandı. Pazar yağan kar yağışı ile birlikte pazartesi kar tatili haberlerinin gelmesi de muhtemel. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili haberin detayları...

• 24 Kasım 2023 - 17:30 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2023 - 17:30 • Son Güncelleme:
1İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?! milyonlarca vatandaş günlerdir bu sorunun yanıtı arıyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olsa da yağış kısa sürdü. Ancak günlerdir yeni uyarılar verilmeye başladı. İstanbul'da beklenen kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Sadece İstanbul'da değil pek çok ilde kar yağışı, tipi ve soğul hava dalgası etkili olacak. Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı geldi. AKOM'da kar alarmı verildi. Vatandaşlara yoğun yağış ile ilgili uyarı yapıldı. Son dakika kar yağışı haberine geçmeden önce bugün hava nasıl olacak, ona bakalım. Yurt genelinde yağışlı bir hava hakim. İşte ayrıntılar...

2BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

3SICAKLIKLAR DEĞİŞİYOR

SICAKLIKLAR DEĞİŞİYOR

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli(40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°CParçalı bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 13°CParçalı bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.ı

BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.ı

ARTVİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

12AKOMDAN SON DAKİKA KAR UYARISI

AKOM'DAN SON DAKİKA KAR UYARISI

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarında çok büyük değişiklikler olmayacak. Peki hafta sonu sıcaklıklar nasıl olacak? Gerçekten lapa lapa kar yağışı etkisini gösterecek mi? İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Vatandaşlar soğuk ve yağışlı hava ile ilgili uyarıldı.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10 derecelik ani sıcaklık düşmesi ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

13Yoğun kar İstanbula giriş yapıyor Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM, Valilik ve AKOMdan son dakika uyarısı geldi

Yaptığı tahminlerle adından söz ettiren CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hafta sonu hava durumu ile ilgili son verileri paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumartesi günü gelecek sistem ile kuvvetli yağışlar Akdeniz ve Ege bölgesinde Pazar günü Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olacak. Bugün ve yarın Marmara ve Batı Karadeniz’de rüzgar kuvvetli. Sıcaklık pazar 10 derece düşecek.

14HANGİ İLÇELERDE LAPA LAPA KAR YAĞACAK

HANGİ İLÇELERDE LAPA LAPA KAR YAĞACAK?

Cumartesi Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur var. Pazar günü Trakya, Düzce, Bursa, Kastamonu, Eskişehir, Ankara da kar, Akşam Sivas, Erzurum, Bayburt hattında kar şeklinde.“Pazar günü İstanbul dahil Marmara’da kuvvetli yağmur etkili olacak. Sıcaklık İstanbul’da cumartesi 19, Pazar 8 derece.Pazar günü İstanbul şehir merkezinde kar yok. İstanbul’un dışında yükseklerde karla karışık yağmur ve kar olabilir. Buralar Batıda Çatalca, Silivri’nin yüksekleri Anadolu yakasında Çamlıca tepesi, Yakacık yüksekleri Aydos gibi.

15METEOROLOJİ, VALİLİK VE AKOMDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

METEOROLOJİ, VALİLİK VE AKOM'DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

İstanbul'da beklenen fırtına ve yağışla ilgili uyarılar peşi sıra geldi. Daha önce kış lastiği uygulamasını 5 gün önceye çeken Valilik bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını paylaşarak uyarıda bulundu.Meteoroloji açıklamasında özellikle fırtınaya değindi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeye göre rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

16BEYKOZ VE ŞİLEYE DİKKAT

BEYKOZ VE ŞİLE'YE DİKKAT

AKOM'da özellikle Beykoz ve Şile'ye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulandı.İBB AKOM verilerine göre sıcaklıkların fırtına ile birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (00:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor.Fırtına nedeni ile Marmara denizine kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz'e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı da hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. Yağışların Cumartesi günü saat 22.00 ile Pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da Cumartesi saat 10.00 ile Pazar 15.00 arasında etkili olması bekleniyor.