Yoğun kar İstanbul'a giriş yapıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM, Valilik ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi
Kar yağışı ile ilgili günlerdir uyarı yapılıyor. Meteoroloji, AFAD, valilikler art arda vatandaşları hafta sonu için uyarıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve çok sayıda kentte kar alarmı verildi. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağışının daha yoğun olacağı da açıklandı. Pazar yağan kar yağışı ile birlikte pazartesi kar tatili haberlerinin gelmesi de muhtemel. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili haberin detayları...
• 24 Kasım 2023 - 17:30 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2023 - 17:30 • Son Güncelleme: