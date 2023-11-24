Yoğun kar İstanbul'a giriş yapıyor! Lapa lapa yağacak, sıcaklıklar 10 derece düşecek, MGM, Valilik ve AKOM'dan son dakika uyarısı geldi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



İZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



