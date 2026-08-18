YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama, üniversite kayıtları ve ek tercihler
2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. YKS tercih sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde şimdi üniversite kayıtları, e-Kayıt tarihleri, boş kontenjanlar ve ek tercih süreci var. Peki YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2026 YKS tercih sonuçları, kayıt takvimi ve ek yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar...
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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?
Milyonlarca üniversite adayının beklediği 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, hangi üniversite ve programa yerleştiklerini ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi üniversite kayıtlarına ve YKS ek tercih sürecine çevrildi. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek tercih takvimine ilişkin ÖSYM tarafından ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?
Evet. 2026 YKS tercih ve merkezi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?
2026-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM, üniversite adaylarının merakla beklediği tercih sonuçlarını AİS ve e-Devlet kapısı üzerinden erişime sundu. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç portalına giriş yaparak yerleştikleri programları öğrenebiliyor. Açıklanan takvime göre, bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026, internet üzerinden elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmede istediği sonuca ulaşamayanlar için ise gözler YKS ek tercih dönemine çevrildi. Peki, YKS sonuçları AİS portalından nasıl kontrol edilir? Kayıtlar ve ek yerleştirme süreci nasıl işleyecek? İşte yerleştirme sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar…
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2026 YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemine girerek T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarına ulaşabiliyor.
Adayların ÖSYM tarafından açıklanan resmi sonuç ekranını kullanması gerekiyor.
Bu aşamada en çok aranan “ÖSYM giriş”, “ÖSYM AİS” ve “ÖSYM aday işlemleri” sorgularını da metin içinde doğal biçimde geçir.
ÖSYM YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM YKS yerleştirme sonucu, https://ykssonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum."
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?
2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adayların yerleştikleri üniversitenin kayıt için istediği belgeleri ve kayıt yöntemini de ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.
YKS E-KAYIT NE ZAMAN 2026?
Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri 24 Ağustos’ta başlayacak ve 26 Ağustos’ta sona erecek.
e-Kayıt hakkından yararlanabilen adaylar işlemlerini belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?
Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavın sonuçlarıyla adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.