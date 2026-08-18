YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama, üniversite kayıtları ve ek tercihler

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ÖSYM YKS yerleştirme sonucu, https://ykssonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?

2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adayların yerleştikleri üniversitenin kayıt için istediği belgeleri ve kayıt yöntemini de ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

YKS E-KAYIT NE ZAMAN 2026?

Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri 24 Ağustos’ta başlayacak ve 26 Ağustos’ta sona erecek.

e-Kayıt hakkından yararlanabilen adaylar işlemlerini belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.