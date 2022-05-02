Yıllardır yanlış biliyormuşuz, gerçek ortaya çıktı: Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı?

MERDİVEN İNENLER ÇIKANLARA GÖRE DAHA FAZLA KİLO KAYBETTİ

Tahmin edeceğiniz gibi, gönüllüler merdivenleri çıkmanın çok daha zor olduğunu söylediler. Bunu zaten biliyoruz ama asıl sürpriz hemen hemen her ölçümde, en fazla faydayı elde eden katılımcıların sadece merdivenlerden inenler olmasıydı. En çok kilo kaybı yaşayan onlardı. Vücut ağırlığı, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinde en büyük iyileşmeler bu gruptakilerde yaşandı. Aynı zamanda denge ve kemik gücünde en büyük iyileşmeler de yine bu gruptaki katılımcılarda saptandı. (Bu özellikle yaş ilerledikçe daha da önemli bir hal alır çünkü zayıf kemiklerin anlamı herhangi bir düşme durumunda kemiğin kırılma ihtimalinin çok daha yüksek olması demektir.)