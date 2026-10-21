Yıllardır üretiliyordu, resmen tescillendi! Çorum’un o meşhur lezzeti koruma altına alındı!

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Üreticilerin kendi hasatlarından seçtikleri sağlıklı dişleri tohumluk olarak kullanmasıyla kuşaktan kuşağa aktarılan bir üretim geleneğini temsil eden Üyük Sarımsağı, köyün tarımsal kimliğinin yanı sıra yerel ekonomi ve gastronomi kültürü açısından da önem taşıyor.Coğrafi işaret tescilinin ürünün tanınırlığının artırılması ve pazarda yöresiyle özdeşleşen bir değer olarak öne çıkmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Tescilin, tüketicilere ürünün coğrafi kökeni ve belirlenmiş üretim şartları hakkında güvenilir bir referans sunarken üreticilere de ürünü farklılaştırma ve katma değerini artırma imkânı sağlaması bekleniyor.