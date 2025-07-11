Yıllardır çözüm beklediler, çareyi halıda buldular! Tekirdağ'da vatandaş isyan etti: Yetkililer duysun diye yaptık'

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Mahalle sakinlerinden Osman Şahin, "Burası yazın çok çamur, kışın çok toz oluyor. Bahar aylarında da çok ot oluşuyor. Buraya su, yol, elektrik istiyoruz. İbrahim Bey ile birlikte buraya halı serdik. Bir nebze de olsa çamur ve toza karşı faydasını görüyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu yapabildik.