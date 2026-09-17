Yıllarca farklı işlerde çalıştıktan sonra 10 kovanla arıcılığa atıldı: Londra'dan altın ödülle döndü!

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Külter'in bal üretimindeki en önemli tercihlerinden biri ise verimden çok kaliteyi ön planda tutmak. Kato Dağı ve Kel Mehmet Dağları arasında, Hizil Çayının hemen başında bulunan bölgede üretim yaptıklarını kaydeden Külter, bölgenin yüksek miktarda bal vermemesine rağmen kaliteli ürün ortaya çıkardığı için aynı coğrafyayı her yıl tercih ettiklerini söyledi. Balın kalitesinde coğrafyanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Külter, şöyle konuştu:"Balımızın kalitesi şu anda bulunduğumuz coğrafi bölgeden dolayı. Coğrafya bal için çok önemlidir. Kato Dağı ve Kel Mehmet Dağlarının arasında, Hizil Çayı'nın hemen başındayız. Buranın verimi fazla iyi değil. Ama balı kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz. Fazla balda gözümüz yok, kalitede gözümüz var. Bu kaliteyi kaybetmemek için burayı her sene tercih ediyoruz."