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Yıllar önce sular altında kalmıştı: Darıbükü'nde eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Darıbükü köyünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski evler seyirlik görüntü oluşturuyor.

İHA
• 21 Kasım 2024 - 12:29 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Kasım 2024 - 12:29 • Son Güncelleme:
1Yıllar önce sular altında kalmıştı: Darıbükünde eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı

Isparta'nın doğa harikası yerlerinden Sütçüler ilçesi özellikle sonbaharda büründüğü renklerle kartpostallık görüntü oluşturuyor.

2Yıllar önce sular altında kalmıştı: Darıbükünde eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı

Bölgede seyirlik manzaraların oluştuğu yerlerden biri de Kasımlar Barajı ve HES projeleri dolayısıyla bir bölümü sular altında kalan Darıbükü köyü.

3Yıllar önce sular altında kalmıştı: Darıbükünde eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı

Baraj inşaatı sonrası yeni evlerine geçen köylülerin bıraktığı eski yerleşim yerindeki yapılar, yağışların da azalmasıyla gün yüzüne çıktı.

4Yıllar önce sular altında kalmıştı: Darıbükünde eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı

Taş ve ahşaptan yapılan evler sular altında özellikle sonbahar renkleriyle seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

5Yıllar önce sular altında kalmıştı: Darıbükünde eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı
6Yıllar önce sular altında kalmıştı: Darıbükünde eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı