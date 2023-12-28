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GündemYılbaşında neden kokina alınır? Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır? Kokina’nın hikayesi…
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Yılbaşında neden kokina alınır? Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır? Kokina’nın hikayesi…

Yeni yıl hazırlıkları devam ederken, tezgahları kokinalarla dolu olan çiçekçilerin mesaileri de devam ediyor. Yılbaşı çiçeği kırmızı tomurcuklu kokina her yıl yılbaşında yurttaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, kokina nedir, yılbaşında neden kokina alınır? Yılbaşı çiçeği kokina almanın anlamı…

• 28 Aralık 2023 - 17:16 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2023 - 17:16 • Son Güncelleme:
1Yılbaşında neden kokina alınır Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır Kokina’nın hikayesi…

Yılbaşı denilince akla ilk gelenlerden biri de kırmızı tomurcuklu kokinalar oluyor. Her yıl aralık ayı ile birlikte kokina satışları da artıyor. Peki, neden yılbaşında kokina alınır, kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokinanın hikayesi nasıl başladı?

2KOKİNA ANLAMI NEDİR

KOKİNA ANLAMI NEDİR?

Silcan meyveleri, Tavşanmemesi bitkisinin uçlarına özenle bağlanarak oluşturulan kokina, yeşil yapraklar arasına yerleştirilen kırmızı "silcan" bitkisi ile özel bir estetik sunar. Bu özel tasarım, genellikle kapı süslemeleri, vitrin düzenlemeleri ve sofralar gibi çeşitli dekoratif amaçlar için kullanılmaktadır.

3Yılbaşında neden kokina alınır Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır Kokina’nın hikayesi…

Anavatanı Güney Avrupa olan kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye sınırları içerisinde İstanbul'da Belgrad Ormanında yetişen kokina çiçeğinin isminin kökeni kokinadır.

4Yılbaşında neden kokina alınır Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır Kokina’nın hikayesi…

Kokina Yunancada 'kırmızı' anlamına geliyor. Kokinaların kırmızı meyveleri dikenli sarmaşık biçimdeki ağaçtan insan eliyle toplanıyor. Bu kırmızı meyvelere 'silcan' adı veriliyor.

5Yılbaşında neden kokina alınır Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır Kokina’nın hikayesi…

Toplanan kırmızı meyveler birleştirilerek top haline getiriliyor ve dikenli yeşil dalların tepesine kırmızı iplerle bağlanıyor. Kokina sadece ülkemizde değil tüm dünyada yılbaşını simgeleyen bir çiçektir.

6YILBAŞINDA NEDEN KOKİNA ALINIR

YILBAŞINDA NEDEN KOKİNA ALINIR?

Yılbaşı öncesinde kokina alımının ardında, halk arasında yaygın olan eski bir inanç yatmaktadır. Bu inanca göre, kokina çiçeği şans getirme özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yeni yıla girilmeden önce çiçekçilerde kokina satışları artar.

7Yılbaşında neden kokina alınır Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır Kokina’nın hikayesi…

Rivayete göre; kokina çiçeği, bir yıl boyunca solmazsa, bu çiçeği satın alan kişinin ev sahibi olacağına dair bir inanış bulunmaktadır.

8Yılbaşında neden kokina alınır Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır Kokina’nın hikayesi…

Yani, kokina almak sadece dekoratif bir tercih olmanın ötesinde, geleceğe dair olumlu beklentilere yönelik bir geleneksel inanç sistemini temsil etmektedir.