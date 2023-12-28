Yılbaşında neden kokina alınır? Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır? Kokina’nın hikayesi…
Yeni yıl hazırlıkları devam ederken, tezgahları kokinalarla dolu olan çiçekçilerin mesaileri de devam ediyor. Yılbaşı çiçeği kırmızı tomurcuklu kokina her yıl yılbaşında yurttaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, kokina nedir, yılbaşında neden kokina alınır? Yılbaşı çiçeği kokina almanın anlamı…
• 28 Aralık 2023 - 17:16 • Son Güncelleme:
• 28 Aralık 2023 - 17:16 • Son Güncelleme: