Yılbaşında neden kokina alınır? Yılbaşı çiçeği kokinanın anlamı nedir, kokina nasıl yapılır? Kokina’nın hikayesi…

Yılbaşı denilince akla ilk gelenlerden biri de kırmızı tomurcuklu kokinalar oluyor. Her yıl aralık ayı ile birlikte kokina satışları da artıyor. Peki, neden yılbaşında kokina alınır, kokina çiçeğinin anlamı nedir? Kokinanın hikayesi nasıl başladı?