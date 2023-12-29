Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? Flaş açıklama geldi, tarih verildi
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Yeni yıla sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yılbaşı için hava tahmini belli oldu. Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre dikkat çeken detaylar paylaşıldı. Öte yandan hava tahmin uzmanlarından yeni yılda ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili tarih verildi. İşte yılbaşında hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
• 29 Aralık 2023 - 13:53 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2023 - 13:53 • Son Güncelleme: