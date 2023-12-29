Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Yurtta günün hava durumu tahmini ise şu şekilde;Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.