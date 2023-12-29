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Yılbaşı gecesi kar yağacak mı? Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Yeni yıla sayılı günler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yılbaşı için hava tahmini belli oldu. Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da kar yağışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre dikkat çeken detaylar paylaşıldı. Öte yandan hava tahmin uzmanlarından yeni yılda ilk kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili tarih verildi. İşte yılbaşında hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

• 29 Aralık 2023 - 13:53 • Son Güncelleme:
• 29 Aralık 2023 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin haritasına göre pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış görülecek.

2Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Yurtta günün hava durumu tahmini ise şu şekilde;Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

4Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yılbaşında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de kar yok' ifadelerini kullandı.

5Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Geçtiğimiz hafta boyunca mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyreden havalar yılbaşına doğru giderken mevcut durumunu sürdürecek.

6Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

7Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

Orhan Şen şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de kar yok, yağmur bile yok."

8Yılbaşı gecesi kar yağacak mı Flaş açıklama geldi, tarih verildi

"Sıcaklıklarda ortalamanın 3-4 derece üzerinde olacak. Daha 1 hafta var umarım değişir. Şimdi görünen böyle, tatilinizi tekrar gözden geçirin."