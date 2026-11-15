YEŞİL VE GRİ PASAPORT BAŞVURULARINDA YENİ DÖNEM! Üniversite personeli için ıslak imzalı evrak zorunluluğu kalktı
Devlet üniversitelerinde çalışan personelin yeşil ve gri pasaport başvurularında yeni bir uygulama devreye alındı. YÖK tarafından geliştirilen sistem sayesinde başvuru ve onay işlemleri elektronik ortamda yürütülebilecek. Böylece üniversiteler ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasındaki evrak işlemleri kolaylaşacak. Peki yeni sistem kimleri kapsıyor, pasaport başvurusu nasıl yapılacak?
kaynak olarak ekleyin
Devlet üniversitelerinde görev yapan personelin yeşil ve gri pasaport başvurularında dijital döneme geçiliyor. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelere gönderdiği yazıyla, Personel Bilgi Sistemi içerisinde hazırlanan yeni pasaport başvuru modülünün kullanıma açıldığı bildirildi.
13 Kasım tarihli yazıyla duyurulan uygulama, hususi damgalı yeşil pasaport ve hizmet damgalı gri pasaport işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak.
YEŞİL VE GRİ PASAPORT BAŞVURULARINDA NE DEĞİŞTİ?
Yeni uygulamayla devlet üniversitesi personeli, pasaport taleplerini Personel Bilgi Sistemi üzerinden oluşturabilecek.
Başvurular üniversitelerin personel birimleri tarafından incelenecek. Şartları karşılayan talepler, yetkili amirin elektronik imzasıyla onaylanacak.
Onaylanan işlemler doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilecek.
Böylece aynı işlem için ayrıca fiziki evrak gönderilmesine duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak.
PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Üniversite personeli, YÖK'ün Personel Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak başvuru oluşturabilecek.
İşlem için şu yol izlenecek:
1. pbs.yok.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılacak.
2. Bireysel İşlemler menüsüne geçilecek.
3. Pasaport Başvurusu bölümünden talep oluşturulacak.
4. Başvuru, ilgili üniversitenin personel birimi tarafından kontrol edilecek.
5. Uygun bulunan talepler elektronik imzayla onaylanacak.
YENİ PASAPORT SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeni uygulama, devlet üniversitelerinde görev yapan personelin yeşil ve gri pasaport başvuru işlemlerini kapsıyor.
Sistemin emekli üniversite personeline ilişkin işlemlerde de kullanılacağı belirtiliyor.
Ancak bu değişiklik, yeşil veya gri pasaport alma hakkının kapsamını genişleten yeni bir düzenleme anlamına gelmiyor. Değişen temel unsur, başvuru ve onay işlemlerinin yürütülme biçimi.