YEŞİL VE GRİ PASAPORT BAŞVURULARINDA YENİ DÖNEM! Üniversite personeli için ıslak imzalı evrak zorunluluğu kalktı

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Yeni uygulama, devlet üniversitelerinde görev yapan personelin yeşil ve gri pasaport başvuru işlemlerini kapsıyor.



Sistemin emekli üniversite personeline ilişkin işlemlerde de kullanılacağı belirtiliyor.



Ancak bu değişiklik, yeşil veya gri pasaport alma hakkının kapsamını genişleten yeni bir düzenleme anlamına gelmiyor. Değişen temel unsur, başvuru ve onay işlemlerinin yürütülme biçimi.