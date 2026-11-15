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VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.11.2026 - 10:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçlarını açıklarken üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. 2026-2027 eğitim yılında aylık 4.000 TL olarak belirlenen yükseköğrenim bursuna başvuran öğrenciler, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilecek?

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı burs başvurularında yeni aşamaya geçildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı sonuçları 11 Kasım'da açıklanırken üniversite öğrencilerinin başvurularına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

22-31 Ekim tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.

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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım 2026 itibarıyla VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre üniversite burslarına yönelik değerlendirme işlemlerine 6 Kasım'da başlandı.

Başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kurumun resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak

VGM ÜNİVERSİTE BURSU 2026-2027 NE KADAR?

VGM tarafından yayımlanan bilgilere göre 2026-2027 eğitim yılında yükseköğrenim bursu aylık 4.000 TL olarak belirlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vgm.gov.tr adresinden açıklanıyor.

Kurum, burs başvuruları üzerinden kişisel bilgi toplamaya çalışan sahte internet sitelerine karşı da uyarıda bulunuyor.

VGM, öğrencilerden WhatsApp aracılığıyla belge veya para talep etmediğini özellikle vurguluyor.

 

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