Yerel Seçim Sonuçları 2024! İşte il il, ilçe ilçe seçim sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları - CHP Ekrem İmamoğlu
Adalar CHP Ali Ercan Akpolat, Arnavutköy AK PARTİ Mustafa Candaroğlu, Ataşehir CHP Onursal Adıgüzel, Avcılar CHP Utku Caner Çaykara, Bağcılar AK PARTİ Abdullah Özdemir, Bahçelievler AK PARTİ Hakan Bahadır, Bakırköy CHP Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Başakşehir AK PARTİ Yasin Kartoğlu, Bayrampaşa CHP Hasan Mutlu,�Beşiktaş CHP Rıza Akpolat, Beykoz CHP Alaattin Köseler, Beylikdüzü CHP Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu CHP İnan Güney, Büyükçekmece CHP Hasan Akgün, Çatalca CHP Erhan Güzel, Çekmeköy CHP Orhan Çerkez, Esenler AK PARTİ Mehmet Tevfik Göksu, Esenyurt CHP Ahmet Özer, Eyüpsultan CHP Mithat Bülent Özmen, Fatih AK PARTİ Mehmet Ergün Turan, Gaziosmanpaşa CHP Hakan Bahçetepe, Güngören AK PARTİ Bünyamin Demir, Kadıköy CHP Mesut Kösedağı, Kağıthane AK PARTİ Mevlüt Öztekin, Kartal CHP Gökhan Yüksel, Küçükçekmece CHP Kemal Çebi, Maltepe CHP Esin Köymen, Pendik AK PARTİ Ahmet Cin, Sancaktepe CHP Alper Yeğin, Sarıyer CHP Mustafa Oktay Aksu, Silivri CHP Bora Balcıoğlu, Sultanbeyli AK PARTİ Ali Tombaş, Sultangazi AK PARTİ Abdurrahman Dursun, Şile CHP Özgür Kabadayı, Şişli CHP Resul Emrah Şahan, Tuzla CHP Eren Ali Bingöl, Ümraniye AK PARTİ İsmet Yıldırım, Üsküdar CHP Sinem Dedetaş, Zeytinburnu AK PARTİ Ömer Arısoy