Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! 'Evi su bastı dersiniz hocam'
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İddianamede yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Çağla Durmuş'un, Kırçiçek bebeğin öldüğü saatlerde görevli doktor Dursun Eryılmaz'ın hastanede bulunmadığının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilmesi üzerine doktor Dursun'u arayarak "Evi su bastı dersiniz hocam. Bozuntuya vermeyelim" dediği öğrenildi
• 25 Ekim 2024 - 07:26 • Son Güncelleme:
• 25 Ekim 2024 - 07:26 • Son Güncelleme: