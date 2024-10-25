Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! 'Evi su bastı dersiniz hocam'

"ENTÜBE DEĞİLDİ AMA ENTÜBE GÖSTERDİK"

Onlar önemli diğer ilaçlardan" şeklinde görüşmeler yaptığı ve bir denetimden bahsettiği konuşmasında ise "Bakalım yani bir şeyler yakalayacaklar kesin. Yakalamama şansları yok çünkü. Ederi ne olacak acaba" dediği öğrenildi. Vicdansız hemşire kolluk fezlekesinde yer alan bir başka görüşmesinde ise entübe olmayan Duru bebeği entübe gösterdiklerini şu cümlelerle anlattı: