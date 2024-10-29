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GündemYenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engin'e, 'Başhemşire Tuğçe Toptemel'i serbest bırak' tehdidi!
HaberlerGündem Haberleri Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engin'e, 'Başhemşire Tuğçe Toptemel'i serbest bırak' tehdidi!

Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engin'e, 'Başhemşire Tuğçe Toptemel'i serbest bırak' tehdidi!

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi. Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.

• 29 Ekim 2024 - 13:42 • Son Güncelleme:
• 29 Ekim 2024 - 13:42 • Son Güncelleme:
1Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engine, Başhemşire Tuğçe Toptemeli serbest bırak tehdidi

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı vermişti.

2HAYATA DÖNEBİLME SÜRECİNİ KAYBETMİŞİZ

"HAYATA DÖNEBİLME SÜRECİNİ KAYBETMİŞİZ"

Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

3CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ son detayları şu şekilde aktardı:

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ son detayları şu şekilde aktardı:

Mustafa Kemal Zengin’in başhemşire Tuğçe Toptemel’i aslında tahliye ettirmek için tehdit ettiği ortaya çıktı. Yavuz Çelik’in de ifadesine başvuruldu. Üvey baba Çelik, ‘10-15 yıldır tanıyorum. Olayın bu boyuta gelmesi ile aile de şikayetçi oluyor. Biz de şaşırdık. Ek ifade ile serbest bırakılacağını söyledi.’ İfadelerini kullandı.

4Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engine, Başhemşire Tuğçe Toptemeli serbest bırak tehdidi

Savcı Yavuz Engin, o isteği zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildiğinde yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Savcı Engin'in Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşıladığı anlar böyle görüntülendi.

5YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDA ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR

"YENİDOĞAN ÇETESİ" SORUŞTURMASINDA ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR

İstanbul'da, 12 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaştı. Öte yandan 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edilmişti.

6SORUŞTURMA

SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu", 47 kişi de "sanık" olarak yer alıyor.

7Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engine, Başhemşire Tuğçe Toptemeli serbest bırak tehdidi

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

8Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engine, Başhemşire Tuğçe Toptemeli serbest bırak tehdidi

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

9ENTÜBE DEĞİLDİ AMA ENTÜBE GÖSTERDİK

"ENTÜBE DEĞİLDİ AMA ENTÜBE GÖSTERDİK"

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

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Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.