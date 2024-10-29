Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engin'e, 'Başhemşire Tuğçe Toptemel'i serbest bırak' tehdidi!

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ son detayları şu şekilde aktardı:

Mustafa Kemal Zengin’in başhemşire Tuğçe Toptemel’i aslında tahliye ettirmek için tehdit ettiği ortaya çıktı. Yavuz Çelik’in de ifadesine başvuruldu. Üvey baba Çelik, ‘10-15 yıldır tanıyorum. Olayın bu boyuta gelmesi ile aile de şikayetçi oluyor. Biz de şaşırdık. Ek ifade ile serbest bırakılacağını söyledi.’ İfadelerini kullandı.