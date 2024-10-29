Yenidoğan Çetesi skandalında yeni detay: Kahraman savcı Yavuz Engin'e, 'Başhemşire Tuğçe Toptemel'i serbest bırak' tehdidi!
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Savcı Engin'i makamında ölümle tehdit edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek istediği belirlendi. Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.
• 29 Ekim 2024 - 13:42 • Son Güncelleme:
• 29 Ekim 2024 - 13:42 • Son Güncelleme: