Yenidoğan Çetesi skandalına yeni detaylar ortaya çıktı! Denetim sırasında hastaları saklamışlar

Medilife Hastanesi’nde hemşire olan Ceren Hatice Kırım, arkadaşı Harun Reşit Hava ile yaptığı görüşmede, “Bakanlıktan denetime geldiler, her türlü işi, yolsuzluğu açığa çıkarttılar, bizim kovanımıza çomak soktular. Ne yaptıklarının çok bilincindeler ve ne aradıklarını çok iyi biliyorlardı. Nokta atışı yaptılar. Sonum hayrolsun” dedi.