Yenidoğan Çetesi skandalına yeni detaylar ortaya çıktı! Denetim sırasında hastaları saklamışlar
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı görevlileri hastaneye geldiklerinde şüphelilerin denetim süreci bitene kadar fazla hastaları yoğun bakımdan çıkarıp sakladıkları, dijital kayıtlarla oynadıkları ortaya çıktı
• 24 Ekim 2024 - 07:36 • Son Güncelleme:
• 24 Ekim 2024 - 07:36 • Son Güncelleme: