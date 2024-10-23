Yenidoğan Çetesi skandalına başhekim de hastane sahibi de ortak oldu! 'Her gece 3 ex’leri var'
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Fırat Sarı liderliğindeki Yenidoğan Çetesi ve hastane yönetimlerinin bebeklerin canını hiçe sayarak ‘kâr’larını nasıl arttırdıkları, evraklarla nasıl oynadıkları ve delilleri nasıl yok ettikleri iddianamede yer aldı.
• 23 Ekim 2024 - 07:38 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 07:38 • Son Güncelleme: