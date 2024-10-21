'Yenidoğan Çetesi' sadece bebekleri öldürmemiş! Obezite ameliyatı olan vatandaş da hayatını kaybetmiş, tape kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında iddianame hazırlanan 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin tape kayıtlarında, diploması askıda olan bir doktorun obezite ameliyatı yaptığı hastanın hayatını kaybetmesi yer aldı. 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nde doğum yapan Ayşe K., şu an 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K.'de, hastane çalışanlarının ihmali nedeniyle yüzde 90 oranında engel oluştuğunu iddia etti. Anne Ayşe K. hep aklında bir şüphe olduğunu belirterek, “İçimdeki bu kuşku bitmedi. Şu an artık şüphe değil buna eminim. Eymen'i içeride bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı Eymen'in hayatını kararttılar" dedi.
AA-DHA
• 21 Ekim 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
AA-DHA
• 21 Ekim 2024 - 12:21 • Son Güncelleme: