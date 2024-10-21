Yenidoğan çetesi mağdurları artıyor! Dördüz doğuran annenin evlatlarına kıydılar
Kocaeli'nde geçen sene özel bir hastanede dördüz doğum sonrası bebeklerinden 3'ünü kaybeden, birinin de gözlerinde görme kaybı meydana gelen Okutucu çifti, yenidoğan çetesi soruşturması sonrası bir kez daha yıkıldı. Yaşadıkları acı dolu günleri hatırlayan çift, yenidoğan çetesi ile ilgili açılan dosyaya dahil olmak için avukatları aracılığıyla dilekçe verdi.
İHA
• 21 Ekim 2024 - 17:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Ekim 2024 - 17:39 • Son Güncelleme: