'Yenidoğan çetesi' için hesap vakti! Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Bebeğin naaşını bile para almadan vermediler
Yeni doğmuş bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımına sevk edip para kazanan ve 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan ‘Yenidoğan Çetesi’ beş gün sürecek duruşmalar için dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Gergin başlayan duruşmada çete lideri Dr. Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi.
• 19 Kasım 2024 - 08:29 • Son Güncelleme:
• 19 Kasım 2024 - 08:29 • Son Güncelleme: