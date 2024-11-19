'Yenidoğan çetesi' için hesap vakti! Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Bebeğin naaşını bile para almadan vermediler

SOĞUK VE ACIMASIZ

Takım elbise ve kravatı yoktu. Basına yansıyan fotoğraflarından çok farklı bir görünümü vardı. Önceki fotoğraflarında bir çeşit peruk olduğu anlaşılan gür ve özenle taranmış saçları dikkat çekiyordu. Şimdi ise o gür saçlardan eser yoktu. Gözlük de takmıyordu. Çok ağır suçlamalar yöneltilmesine rağmen üzüntü, utanma veya stres emaresi yoktu. Hemen yakınında ise sağ kolu diğer doktor İlker Gönen vardı. Duruşma boyunca birbirleriyle konuşmadılar. İkili neredeyse bütün izleyicilerin yakın göz takibindeydi.