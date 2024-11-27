Yenidoğan çetesi davasında hemşirelerden itiraflar: İş işten geçtikten sonra geldi
‘Yenidoğan çetesi’nin yargılandığı davanın 7. gününde tutuksuz sanıkların ifadesine geçildi. Halime bebeğin ölümüyle ilgili sorumlu tutulan tutuksuz sanık hemşire Ecem Koç, “Biz Halime bebeği hayata döndürmeye çalıştığımız zaman Fırat Sarı orada değildi. Yoğun bakımda 7/24 doktor olması gerekirdi. İş işten geçtikten sonra geldi” diye konuştu.
• 27 Kasım 2024 - 07:35 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2024 - 07:35 • Son Güncelleme: