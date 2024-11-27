Yenidoğan çetesi davasında hemşirelerden itiraflar: İş işten geçtikten sonra geldi

Sonuna kadar baktık, tüm yaşamsal hizmetlerin hepsini gerçekleştirdik. Doktorların umudu yoktu, buna rağmen elimizden geleni yaptık. Fırat Sarı ile bir konuşmam var sadece. Bebeğin tedaviye yanıt vermediğini söylüyorum. Öleceğini biliyorduk. Doktor olmadığı için biz hemşireler olarak müdahale yaptık. Sadece ben değil tüm hemşire arkadaşlarımla yaptık.