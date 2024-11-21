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Gündem'Yenidoğan çetesi' davasında 4’üncü gün! Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı
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'Yenidoğan çetesi' davasında 4’üncü gün! Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek canlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan ’Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine ilk celsesinin görülmesine 3'üncü gününde devam ediliyor. Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmaya 22’si tutuklu 47 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

• 21 Kasım 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
1Yenidoğan çetesi davasında 4’üncü gün Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan “Yenidoğan Çetesi” nin yargılanmasına başlandı. Sanıklar haklarındaki iddialara yönelik savunma yapıyor.

2“BENİM AMACIM BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTI”

“BENİM AMACIM BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTI”

Funda Özen’in ardından Esenyurt Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürü olan tutuklu sanık Renas Kılıç savunmasını yaptı. Savunmasının başında mesleğe nasıl başladığını detaylı bir şekilde anlatan sanığı mahkeme başkanı, “Sen hakkındaki suçlamaları biliyor musun?” diye uyardı. Mahkeme Başkanının, “Sen 112’ye başvuran hastaları usulsüz bir şekilde Reyap Hastanesi’ne sevk etmekle suçlanıyorsun” diye hatırlatması üzerine sanık, “Bir tane örnek var mı? Sağlık Bakanlığı sistemi kolay bir sistem değildir. Bu suçlamayı asla kabul etmiyorum” dedi.

3BİZ BİTMİŞİZ ZATEN

"BİZ BİTMİŞİZ ZATEN"

Basında çıkan haberlerden dolayı eşinin işe gidemediğini anlatan sanık Renas Kılıç, “Ben iki depremde de çocuklarımı bırakıp enkazda görev yaptım. Ben burada bebek ölümü ile suçlanmıyorum ama hepimize bebek katili deniyor” dedi. Cezaevinden çıkacağına inandığını söyleyen Kılıç, “Ama çıktıktan sonra insanların karşısına nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Benim amacım belediye başkanı olmaktı” dedi. Kendisiyle aynı suçtan yargılanan kişilerin dışarıda olduğunu söyleyen Kılıç, “Ben cezaevindeyim. Bir insanın hayatını bitirmek bu kadar kolay değil. Biz bitmişiz zaten” dedi.

4SANIK YAKININDAN GAZETECİLERE HAKARET

SANIK YAKININDAN GAZETECİLERE HAKARET

Sanık savunma yaptığı sırada gazetecilerin olduğu bölümde oturan bir sanık yakını muhabirlere, “Zaten medya s…ı bu işin içine. Ne ile suçluyorsunuz bu insanları hepiniz gerizekalısınız” dedi. Gazetecilerin tepkisi üzerine sanık yakını sesini yükseltince duruşma salonunda bulunan polis memurları araya girerek sanık yakınını gazetecilerden uzaklaştırdı.

5“DEĞİŞTİRMİŞTİM DEMEDİM YANLIŞ YAZMIŞLAR”

“DEĞİŞTİRMİŞTİM DEMEDİM YANLIŞ YAZMIŞLAR”

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Funda Özen savunma yapmaya başladı. Reyap Hastanesi’nde medikal muhasebeci olduğunu söyleyen sanık, “Dolandırıcı olmakla suçlanıyorum ama hiçbir menfaatim yok. Hesap hareketlerimden de bellidir. Ek bir gelirim yok. Sadece hastaneden maaş alıyorum ve aileme destek oluyorum” dedi. SGK faturalarını kendisinin kestiğini söyleyen sanığa, sanık Hasan Basri Gök ile yaptığı telefon konuşmasında, “Ben tarihleri değiştirmiştim hadi yine şanslısınız” cümlesi soruldu. Tarihleri değiştirme gibi bir yetkisi olmadığını söyleyen Özen, “Değiştirmişler dedim. Oraya yanlış yazılmış olabilir” dedi.

6“DOKTORLARIN BİLEMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

“DOKTORLARIN BİLEMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Faturalarla oynama yaptığı iddialarını kabul etmeyen Funda Özen, “Tıbbi bir bilgim yokken tıbbi bir evrakla oynama yapmam mümkün değil. Yoğun bakımda çalışmadım. Ben hasta sevkinin nasıl yapıldığını nasıl işlediğini bilmiyorum” dedi.Faturalarda oynama yapılsa doktorların bileceğini söyleyen sanık, “Doktorların bilgisinin olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Epikrizi sisteme doktor girer en son faturalar yazıldıktan sonra da onaylaması gerekir” dedi.

7ÜÇ YILLIK İLİŞKİLERİ VARMIŞ

ÜÇ YILLIK İLİŞKİLERİ VARMIŞ

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarla ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 47 sanık hakkındaki davanın duruşması dün de devam etti.İlk celsenin üçüncü oturumu, tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım’ın savunmasıyla başladı. Fırat Sarı’nın şirketinden hastanesine tıbbi danışmanlık aldığını belirten Akyıldırım’a, iddianamede yer alan hesap hareketleri soruldu. Akyıldırım, Sarı’dan kendisine gelen paraların motivasyon amaçlı olduğunu belirterek, “Fırat Bey bana aylık olarak toplu para gönderirdi, ben de bu parayı motivasyon amaçlı ekibe dağıtırdım” dedi.

8Yenidoğan çetesi davasında 4’üncü gün Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı

Mahkeme Başkanı, Cansu Akyıldırım’a, “Fırat Sarı ile samimiyetin var mı?” diye sorunca, Akyıldırım, 2021-2023 yılları arasında yaklaşık üç yıllık bir ilişkileri olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı, Akyıldırım’a “Hasan Basri Gök, Hakan Doğukan Taşçı ve Hüseyin Günerhan ile husumetin var mı?” diye sordu. Akyıldırım, “Sevmem ama saygı duyarım. Tam husumet diyemeyiz ama birbirimizden hoşlanmayız” yanıtını verdi. Duruşma savcısı, bir bebeğin hastanede ölmesine ilişkin sürece dair Akyıldırım’a TRG Hastanesi’nde olmadığı halde bebeğe müdahale ettiğini, bunun legal olup olmadığını sordu. Sanık Akyıldırım soruyu şu şekilde yanıtladı: “Birinci Hastanesi’ndeyken servise bir hafta kadar gidip baktım. Hastane yönetimlerinin de haberi vardı. Orası işletme olduğu için dış nöbetçi de alıyorduk. Bu şekilde düşünürsek legal olduğumu düşünüyorum.”

9İDDİANAMEDEN

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı.İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını, evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK’ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK’dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan şüphelilerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ve kazanılan kardan bu çalışanların da aldığı belirtildi.

10Yenidoğan çetesi davasında 4’üncü gün Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı

İddianamede 112 sevk sistemi bertaraf edildiği için bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı, bu noktada amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi olarak en fazla kazanç elde edilmesi olduğu belirtildi. Bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatırılmasının kimi bebeklerde enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara kimi bebeklerde ise ölüme dahi sebep olduğu da iddianamede kaydedildi.

11Yenidoğan çetesi davasında 4’üncü gün Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı

Şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları currosurf, infasurf gibi ilaçları hastaneden çıkartarak satıp maddi kazanç elde ettikleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne aykırı şekilde işletme devri yapılarak danışmanlık hizmeti adı altında Fırat Sarı liderliğindeki Yenidoğan Suç Örgütü’nün çok sayıda hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalışması nedeni ile aslında sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hatta hemşire yardımcıları ile verildiği bu nedenle bebek ölüm sayılarının arttığı da iddianamede kaydedildi. İddianamede hemşirelerin kendisini doktor olarak tanıttığı, bir kısım örgüt mensuplarının yenidoğan yoğun bakımlarını kapasitenin üzerinde doldurduğu, hemşireler eli ile usule aykırı gerçek olmayan epikriz raporları yazıldığı da açıklandı. Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde ise şüphelilerin "kötü hasta değerleri, iyi hasta değerleri" gibi şablon hasta değerlerinin yer aldığı ve çoğu zaman hastaların kan gazı, kan değerleri, enfeksiyon olup olmadığı gibi konularda gerçekte bir tetkik veya tahlil yapmadan kendi gözlemlerine göre bebeği iyi veya kötü olarak kategorize edip raporlarını şablon olarak tek elden, merkezden, hastane dışından yazdıkları iddianamede kaydedildi.

12Yenidoğan çetesi davasında 4’üncü gün Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı

Bu nedenle hangi bebeğe hangi tedavinin uygulanacağı yönünde tereddütler yaşandığı ve bebeklerin hayatını kaybetmesine kadar varan telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğduğu iddianamede kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili hastaneler ve suç örgütünün faaliyetlerini incelemek ve raporlamak için görevlendirilen müfettişlerin bebek ölümleri ile ilgili olarak alanında uzman neotologlardan oluşan uzman heyetten aldığı görüşe göre hastanelerde tıbbi imkansızlıklar, erken teşhis ve tedavi olmaması, birebir yakın hekim kontrolü olmaması, gerekli tetkik ve tahlillerin yapılmaması, hayati öneme sahip ilaçların kesilmesi, 3. Düzey olmamasına rağmen 3. Düzey hasta kabulü yapılması, doktorların hastaların klinik takip ve tedavisini üstlenmedikleri, ölüm sebeplerinin doktorlar tarafından örtbas edilmesi, TPN sıvısı içerisine lipit multivitamin, fosfor ve magnezyum destekleri verilmemesi sonucu yeterli enerji protein desteği alamadığı için hastaların beslenme bozukluğuna sebep olunduğu, bebeğin kalbi düşmesine rağmen adrenalin kullanılmaması, hastaların uzun süre yatışı yapılıp uygun merkezlere sevk edilmemesi, ilaç hazırlanması ve saklanmasında ihmal gösterilmesi, hastalara protein ve lipit desteği yapılmaması, gerekli ilaçların uygun şekilde verilmemesi, uygun şekil ve süre canlandırma desteği uygulanmaması, sahte hasta dosyası düzenlenmesi, hastaya pasif ötenazi uygulanması nedeniyle bebeklerin hayat haklarının ellerinden alındığı şeklinde tespitler olduğu aktarıldı.

13Yenidoğan çetesi davasında 4’üncü gün Savunmalarda şoke eden detaylar: Amacım belediye başkanı olmaktı

İddianamede bazı bebeklerin yoğun bakıma girdikten sonra kilo alması gerekirken aksine ciddi kilo kaybı yaşadığı da aktarılırken, Yenidoğan Suç Örgütü’nün ve örgüte yardım eden hastane yönetimlerinin sırf giderleri azaltmak ve maddi menfaat temin etmek adına bebeklere yeterli besin verme işlemini yerine getirmedikleri, tapelerde "TPN tüketimini azaltın" şeklinde talimatların yer aldığı da açıklandı. İddianame kapsamında sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir’in ise ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi. İddianamede diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.