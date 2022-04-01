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FenerbahçeYeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı! 'Doğru...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı! 'Doğru...'
• 01 Nisan 2022 - 08:19 • Son Güncelleme:

Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı! 'Doğru...'

Jorge Jesus, Joachim Löw, Niko Kovac, Bjelica, Bielsa gibi tecrübeli teknik direktörlerle görüşen Ali Koç, genç bir Fenerbahçeli'ye yeni hocanın şifresini verdi. İşte sarı lacivertli cephedeki o flaş gelişme...

• 01 Nisan 2022 - 08:19 • Son Güncelleme:
1Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...
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Vitor Pereira ile sezona başlayan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla olan birliktelik uzun sürmedi. Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın başarılı performansı sonrası üst üste galibiyetler elde eden sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmayları da gelecek sezon futbol yapılanması için çalışmalarına hız verdi.

2Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç akşam saatlerinde taraftarların da yer aldığı bir organizasyona katılım sağladı. Konuşmak için kürsüye çıkan genç bir sarı-lacivertli taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bakarak "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.

3Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "doğru" diyerek genç taraftarı onayladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Joachim Löw ile ilgili ilk kez birinci ağızdan bir açıklama geldi.

4Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

62 yaşındaki teknik direktör, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2000-2001 sezonunda da Adanaspor'u çalıştırmıştı. Joachim Löw 2006-2021 yılları arasında çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'nın başında ise 2014'te Dünya Kupası'nı almış ve büyük bir prestij kazanmıştı.

5Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

Süper Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... Deplasmanda yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselecek.

6Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

İsmail Kartal ve öğrencileri bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Takımda, Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması dışında moraller yüksek.

7Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

Milli futbolcuların büyük kısmı döndü. Ferdi Kadıoğlu iyileşti. İsmail Kartal'ın tek endişesi aradan önce yakalanan form ve ivmenin kaybedilmesi.

8Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

Tecrübeli hoca, oyunculardan tekrar lige konsantre olmalarını isterken, kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini de hatırlattı. Kayserispor'un 4 maçtır kazanamadığını anımsatan Kartal, rakiplerinin evinde puan almak için sahada her şeyini ortaya koyacağı konusunda uyardı...

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Öte yandan ilk onbirde son Konya maçına göre birkaç değişiklik olacak. Kadro dışı kalan Mesut'un yerine Pelkas formaya yakın. Sakatlığı yeni geçen Szalai'nin yerine ise sol bekte Novak'ın oynaması bekleniyor. Crespo ile Zajc yine orta sahayı organize edecekler.

10Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

11Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

Mücadelenin 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak. Sarı-lacivertliler, Karaoğlan ile bu sezon ligde çıktığı üç maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

12Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı Doğru...

 

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