Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı! 'Doğru...'

Vitor Pereira ile sezona başlayan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla olan birliktelik uzun sürmedi. Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın başarılı performansı sonrası üst üste galibiyetler elde eden sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmayları da gelecek sezon futbol yapılanması için çalışmalarına hız verdi.