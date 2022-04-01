• 01 Nisan 2022 - 08:19 • Son Güncelleme:
Yeni teknik direktörünü kendi yönetiminden sakladı genç bir taraftara açıkladı! 'Doğru...'
1
Vitor Pereira ile sezona başlayan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla olan birliktelik uzun sürmedi. Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın başarılı performansı sonrası üst üste galibiyetler elde eden sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmayları da gelecek sezon futbol yapılanması için çalışmalarına hız verdi.
2
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç akşam saatlerinde taraftarların da yer aldığı bir organizasyona katılım sağladı. Konuşmak için kürsüye çıkan genç bir sarı-lacivertli taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bakarak "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.
3
4
6
7
9
10