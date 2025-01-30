Yazın piknikçi, kışın patenciler dolduruyor! Erzurum'da uzun kuyruklar oluştu

Yapay gölde buz pateni eğitimi veren ve aynı zamanda buz hokeyi sporcusu olan Ebubekir Kars (24), “Burası belediyeye ait. Donmuş bir gölün üzerindeyiz. Yazın bu gölde tekneler oluyor. İnsanlar piknik yapıyor, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Kışın da Erzurum gibi bir yerde soğuk olduğu için donmuş bir gölü değerlendirmek adına, başkanlarımız sağ olsun, onlarla birlikte buz pateni eğitimlerine başladık. Halkımız yazın piknik, kışın ise paten yaparak eğleniyor. Sömestirden önce başlamıştık biz buraya, sömestirle birlikte tabii sayımız oldukça fazla arttı" diye konuştu.