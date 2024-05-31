Yazar Aşkım Kapışmak hakkında saadet zinciri kurduğu iddiası! Soruşturma yürütülüyor
Ankara merkezli 21 ilde, sözde kripto varlık alım-satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)
• 31 Mayıs 2024 - 15:25 • Son Güncelleme:
Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)
• 31 Mayıs 2024 - 15:25 • Son Güncelleme: